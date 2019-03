PRISILNA SMJENA SREBRNE GENERACIJE: Ova rekonstrukcija Vatrenih se kad-tad morala dogoditi; ovako izgleda nova Hrvatska

Rekonstrukcija hrvatske nogometne reprezentacije

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 započinje kvalifikacijski ciklus za Euro 2020. godine. Protivnik doprvaku svijeta je Azerbajdžan koji vodi Nikola Jurčević. Izbornik Zlatko Dalić ne može računati na čak devetoricu igrača koji su sudjelovali na SP-u proteklog ljeta.

Nema polovice igrača iz finala SP-a

Nema ni Nikole Kalinića koji je izbačen iz reprezentacije još nakon Nigerije. Od 11 igrača koji su nastupili u finalu SP-a u sudaru s Francuzima, protiv Azerbajdžana polovica ih neće igrati. Neki su suspendirani, neki ozlijeđeni, neki su se umirovili od reprezentativnog dresa, a senatori momčadi su tu: Modrić, Rakitić, Perišić i Vida. Znači, od “starih” ostala su četvorica plus Andrej Kramarić.

Može se to reći i za Marcela Brozovića i Antu Rebića, međutim oni su još mladi i još će dugo igrati. No pred izbornikom je nešto više od godinu dana da složi momčad koja će pokušati napasti i Europsko prvenstvo i izdržati sva ona silna medijska pisanja i kritike koje često znaju uslijediti već kod prvih problema u kvalifikacijama.

Gostovanje u Budimpešti pokazat će stanje stvari

Nakon borbenih Azera, slijedi gostovanje u Budimpešti protiv Mađarske i na tu utakmicu posebno obratite pozornost. Jer, bit će to dvoboj u kojem će se vidjeti kako je Dalić preživio neizbježnu smjenu generacije, u kratkom vremenu posložio momčad (nakon samo dva prava treninga) i uvrstio neke mlade igrače u prvu momčad poput Josipa Brekala, Nikole Vlašića i Duje Ćaleta-Cara koji je tako, silom prilika, postao Dalićev adut u obrani, dao novo ruho Vatrenima koje upotpunjuje i nekako zaokružuje i Bruno Petković.

Napadač Dinama, prema pisanju SN-a, trebao bi započeti susret umjesto Rebića koji je, zajedno s Brozovićem, dobio poštedu za Azerbajdžan. Umjesto Broza, trebao bi započeti Mateo Kovačić. Petković je ove sezone na sebe skrenuo pozornost svojim igrama za Dinamo, posebno u Europi i nakon odlaska Marija Mandžukića Vatreni su dobili tu pravu špicu koja im nedostaje. Barem u rotaciji, u golovima i po važnosti, no to ćemo još vidjeti…

Također, nema niti Dejana Lovrena koji odrađuje kartone.

Vulić: ‘Nikome smjena generacije nije lagana, pa neće biti ni nama’

“Uvrštavanjem mladih igrača u A reprezentaciju poput Brekala, Vlašića i Duje Ćaleta-Cara, davanjem šanse tim mladim lavovima, kad-tad će u budućnosti profitirati i hrvatski nogomet. To je jedan putokaz, mi znamo da nismo 100 posto u rekonstrukciji reprezentacije, do 100 posto ćemo doći kad ne budu igrali Ivan Rakitić i Luka Modrić. Znamo da u svakoj reprezentaciji dolazi do smjene generacije, pa vidimo da i Španjolcima nije lako jer je teško zamijeniti one igrače koji deset godina igraju u reprezentaciji.

Tako će biti i nama. Mi imamo te mlade lavove poput Vlašića, malog Brekala i Ćaleta-Cara. Pa i neki drugi, mislim da će to oni jako kvalitetno odraditi i svojom kvalitetom se pokazati na samom terenu”, kazao nam je bivši hrvatski nogometaš, legenda Hajduka, sad trener Zoran Vulić.

Gračan: ‘Dalić je bio vrlo korektan’

Poduža je lista onih kojih nema: Vrsaljko i Pivarić su ozlijeđeni i neće ih dugo biti, Strinić je u procesu povratka nakon problema sa srcem, oprostili su se Mandžukić, Subašić i Ćorluka, a jedini koji su sigurni u postruskoj eri kod Dalića su Modrić, Rakitić, Perišić i Domagoj Vida, naš jedini srebrni obrambeni Vatreni protiv Azerbajdžana. Nema niti Marka Pjace kojeg ponovno muči koljeno.

Obrana nam je posebno prorijeđena, itekako će se osjetiti izostanci, već se i osjećaju, trojice prvih bekova reprezentacije… Jučer smo razgovarali i s izbornikom U-21 reprezentacije, Nenadom Gračanom, upravo na temu priključivanja spomenutih mladih igrača A reprezentaciji, odnosno o njegovom dogovoru sa Zlatkom Dalićem.

“Ova trojica navedenih igrača, koja su sad na raspolaganju Daliću, to su i zaslužila i sigurno da ćemo poslije ovog reprezentativnog termina sjesti za stol i razgovarati o tome da nam se oni prepuste za nastup na EP-u. Tu neće biti problema zato što je Fifin termin kad igramo protiv Walesa prije nego što počne U-21 Euro. Dalić je zaista bio vrlo korektan u svemu. Prepoznao je i on to, bio je u procesu u mladoj reprezentaciji tako da zna kakve su to situacije. Imamo kvalitetnih igrača, dobrih pojedinaca, no nemamo bazu, širinu i svaki igrač nam je bitan”, rekao nam je Nenad Gračan.

Vjerojatni sastav Hrvatske protiv Azerbajdžana: L. Kalinić – Brekalo, Vida, Ćaleta-Car, Barišić – Modrić, Kovačić, Rakitić – Kramarić, Perišić – Petković