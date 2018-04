PRIPREME ZA SVJETSKO PRVENSTVO NA RUSKI NAČIN: Medvjed na otvaranju utakmice predao sucu loptu?!

Očekuje nas zanimljivo Svjetsko prvenstvo u Rusiji, to je sigurno

Utakmicu ruske treće nogometne lige otvorio je medvjed koji je predao loptu sucu. Koliko god to bizarno zvuči, medvjed imena Tim izašao je na teren prije utakmice Angushta i Mashuk-KMV-a te predao loptu sucu. Igrači obiju momčadi čekali su specijalnog gosta poredani na terenu. Medvjed u pratnji timaritelja, koji ga u jednom trenutku hrani, poziva gledatelje na pljeskanje i skandiranje, piše Four Four Two.

Kako navodi službeni profil domaće momčadi “Utakmicu je otvorio cirkuski medvjed koji će biti dio službenog otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi 2019. godine.”



Domaćim nogometašima nije pomogla ovo ceremonija jer su u konačnici izgubili 3-0.