LUDNICA U VINKOVCIMA: Tisuće zagrebačkih i splitskih navijača pristižu u Slavoniju, dolazi i miljenik Torcide

Danas je na rasporedu finale hrvatskog Kupa od 19 sati

U Vinkovcima je na snazi posebna sigurnosna procedura te posebna regulacija prometa na prilazima stadionu. Stadion NK Cibala otvara se za navijače 2 i pol sata prije utakmice, od 16,30 sati. Policija je pozvala sve da zbog opsežnih mjera sigurnosti dođu na stadion što ranije.

DINAMO I HAJDUK U BORBI ZA RABUZINOVO SUNCE: Vinkovci pod opsadom; veliki okršaj na terenu, ali i na tribinama

Bad Blue Boysi i Torcida pristižu sa svih strana, a na svakom koraku u Vinkovcima nalaze se policajci i stotine pripadnika zaštitarskih službi. Pripremljen je detaljan plan u slučaju bilo kakvih incidenata.

Za Hajduk dolazi navijati i Mario Pašalić. Miljenik Torcide bit će na stadionu u Vinkovcima. Inače, veznjak je proteklu sezonu proveo na posudbi u Rusiji, točnije u Spartaku iz Moskve, ali nije se našao na popisu izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo.

POLICIJA JE POZVALA NA FER, KOREKTNO I SPORTSKO NAVIJANJE

Pozivamo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih na Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano za neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

Do 15,30 sati potrebno je donijeti velike transparente koji će se tada pregledati.

Od 15,30 do 16,30 sati bit će omogućeno postavljanje transparenata na ogradu stadiona (maksimalne visine do 1 m) kao i unošenje navijačkih rekvizita (bubnjevi, megafoni, veće zastave i sl.). Ukoliko je potrebno, zbog postavljanja transparenata, navijače je moguće i ranije dovesti u Vinkovce, no o tome policija mora biti obaviještena.

Kišobrani, boce, upaljači, kovanice i drugi predmeti pogodni za ozljeđivanje ili izazivanje požara neće se moći unijeti na stadion. Također neće biti moguć unos zastava ili transparenata dimenzija većih od 2 x 1 m odnosno neprimjerenog sadržaja.

Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane za fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminacijskog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.

Ujedno koristimo priliku da obavijestimo posjetitelje kako će policija sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, vršiti video i foto snimanje uže zone i samog prostora stadiona.

Uporaba pirotehnike nije dozvoljena te će se oni koji je budu upotrebljavali procesuirati sukladno Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, a sve s ciljem kako bi susret prošao u primjerenom ozračju vrhunskog sportskog događaja.