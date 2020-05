[VIDEO] PRIMJEĆENE NEPRAVILNOSTI U DINAMU? ‘Već godinama krše mnoge zakone. Opušteni su i baš ih briga za sve’

‘Dinamo već godinama krši mnoge zakone i nije ih uopće briga’

Novi problemi u Dinamu. U klub je stigla prijava jer u Maksimiru nisu na vrijeme donijeli financijski plan za 2019. godinu. Udruga članova i navijača kluba “Dinamo to smo mi” prijavila je klub jer nije na vrijeme donio financijski plan za 2019. godinu, a kako je ranije morao odstupiti Igor Kodžoman, tako se čini da bi sada suspenziju mogao zaraditi i dugovječni Dinamov, doduše samo formalni predsjednik Mirko Barišić.

‘Imaju podršku vladajuće strukture’

Iako u Dinamu vjeruju kako neće biti ništa od toga, u Udruzi su uvjereni da se bliži dan kada će Mirko Barišić morati odstupiti. Priču za RTL donijela je reporterka Ana Strizić, a najavio ju je jučer u sportskim minutama “RTL-a Danas” Filip Brkić.

POTRES NA MAKSIMIRU: Mirko Barišić pred smjenom, dugogodišnjem predsjedniku Dinama prijeti neslavan kraj?

“Dinamo već godinama krši mnoge zakone i nije ih uopće briga. Imali su do sada, mislim možda i sada imaju, ali do sad se pokazalo, podršku od vladajuće strukture, i da nikad nisu zbog ničeg odgovarali, pa su zato opušteni i baš ih briga za sve zakone, i samo nastavljaju raditi po svome. Ali evo, vidimo da postoje neke mogućnosti da se neke stvari ipak promjene”, kazao je za kameru RTL-a predsjednik udruge Dinamo – to smo mi Juraj Čošić.

DTSM O BARIŠIĆU: ‘Smijenite ga što prije. Šokantno je što je klub napravio, sve to govori kakvi ga ljudi vode’

Nepravilnosti

Navodno, sad kad su se primjetile nepravilnosti, se sprema i smjena Mirka Barišića, iako u klubu govore da je sve čisto. Sportska inspekcija trebala bi ga kazniti suspenzijom na funkciju od tri godine. Barišić je na mjestu predsjednika kluba od 2000. godine i poznat je kao čovjek od povjerenja braće Mamić, koji ih nikad do sad nije napustio. Čitavu reportažu, u kojoj su i reakcije Dinama, pogledajte u gore priloženom videu.