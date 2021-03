Do sada je Dinamo protiv Villarreala igrao dva puta, a u obje utakmice s klupe ih je vodio Vahid Halilhodžić

Nakon što su u četvrtak izbacili engleski Tottenham u osmini finala, nogometaši Dinama dan kasnije na ždrijebu u Nyonu dobili su španjolski Villarreal za suparnika u četvrtfinalu Europske lige.

Villarreal je, inače, trenutačno sedma momčad na tablici španjolskog prvenstva. Riječ je o momčadi koja prema Transfermarktu vrijedi 246,7 milijuna eura. U slučaju plasmana u polufinale Dinamo bi se za mjesto u finalu borio protiv boljeg iz dvoboja Arsenal – Slavia Prag, a u prvoj utakmici bi hrvatski prvak bio domaćin.

Modri su do sada dva puta igrali s Villarrealom, oba puta 2010. godine u Europskoj ligi. Prvu utakmicu na Maksimiru Dinamo je pobijedio 2:0, a u Španjolskoj je ‘Žuta podmornica’ slavila s visokih 3:0.

‘Imaju i kvalitetu i samopouzdanje’

Na klupi Modrih tada je sjedio Vahid Halilhodžić, koj je za Net.hr podijelio svoja razmišljanja o okršajima Modrih sa španjolskim prvoligašem.

“Prvo želim čestitati Dinamu na velikom uspjehu protiv Tottenhama. Villarreal, sjećam se te utakmice u kojoj je momčad odigrala izvanrednu utakmicu i ako je Dinamo mogao eliminirati Tottenham, zašto ne bi mogao i Villarreal. Ja im želim puno sreće jer ova ekipa stvarno ima i kvalitetu i samopouzdanje koje je neophodno na takvom nivou”, izjavio je Halilhodžić koji se nakon toga prisjetio pobjede nad Villarealom u Maksimiru:

“U ono vijeme je Villarreal bio u vrhu tablice španjolskog prvenstva, bio je jedna od najjačih ekipa i momci su odigrali izvanrednu utakmicu, taktički i realizatorski. To je bila jedna od najljepših pobjeda jer je tu bilo i kvalitetne igre, a ne samo malo sreće.”

“Mi smo ih nadigrali taktički i tehnički i sjećam se da je nako0n te utakmice zavladala prava euforija koja je dala dobro samopouzdanje ekipi”, prisjetio se.

U drugoj utakmici ‘sve krenulo naopako’

‘Vaha’ se zatim prisjetio druge utakmice s Villarrealom na Dinamovoj klupi, koju su Modri u Španjolskoj izgubili s visokih 3:0.

“U revanšu smo doživjeli uvjerljiv poraz. Bilo je nekih problema s ozljedama, falili su igrači. Imali smo čak na početku nekih prilika koje nismo iskoristili i onda je krenulo naopako i zasluženo smo izgubili”, rekao je pa nastavio:

“Kažem, Villarreal je u to vrijeme bio izvanredna ekipa, jedna od najboljih u Španjolskoj i naša pobjeda u prvom susretu dala nam je dobru lekciju što Dinamo u to vrijeme može napraviti. To je bilo vrlo značajno.”

‘Dinamo je stekao samopouzdanje’

Rekao je pa se osvrnuo na utakmice s Villarrealom koje su tek pred Modrima.

“Ova momčad Dinama je jača od one koju sam ja vodio. Villarreal je isto dobro plasiran u španjolskom prvenstvu i momčad je koja igra jako tehnički nogomet s brzim dodavanjima”, prokomentirao je pa zaključio:

“Nakon pobjede protiv Tottenhama, mislim da je Dinamo stekao samopouzdanje i ostavili su izvanredan dojam. Treba ponoviti takvu drskost da eliminiraju i Villarreal.