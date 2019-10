PRIČA O BRADI I ‘BRATIĆU’: Od haklanja u najopasnijem američkom kvartu do tandema od kojeg strepi svaka NBA momčad

U ritmu G-funka koji je pulsirao iz zvučnika na igralištima odbijali su loptu Westbrook i Harden. Igrali su na istom igralištu, ali nikad zajedno – jednostavno su bili premoćni

Dok su se kockice preslagivale ovog ljeta u NBA ligi, mogli smo vidjeti kako se slažu dueti koji će haračiti ligom narednih nekoliko godina. Dobro, LeBron James i Anthony Davis izgledaju stvarno moćno, Kawhi Leonard i Paul George u momčadi su koja je glavni favorit za naslov, ali morate priznati da tandem James Harden-Russell Westbrook nekako posebno intrigira.

A kako i ne bi kad se radi o dvojici igrača koji su nas posljednjih godina svojim individualnim partijama znali ugodno, ali i neugodno iznenaditi. Ispalio bi svaki svoju kanonadu šuteva, podijelio bi i velik broj asistencija, samo je pitanje bilo koliko će tih šuteva završiti u košu i hoće li broj asistencija biti zadovoljavajuć u odnosu na broj izgubljenih lopti.

Obojica su zabavni igrači kojima obrana nije najdraži dio igre, vole igrati brzo i rješavati napade za pet sekundi i Houston će s njima biti prava tempirana bomba ove godine, usprkos porazu Bucksa na otvorenju sezone. No jeste li znali da je njihova zajednička priča započela jako davno?

San Andreas uživo

Mnogi od nas igrali su kultni GTA San Andreas, a Brada i Brodie (ugrubo prevedeno na hrvatski – bratić) su ga u svom djetinjstvu živjeli. Njihova četvrt Compton u Los Angelesu jedna je od najzloglasnijih u cijeloj Americi. Na tim se ulicama krajem osamdetih hip-hop zauvijek promijenio, a gangsteri i njihov način života postajali su teme pjesama koje su polako ulazile u mainstream.

U ritmu G-funka koji je pulsirao iz zvučnika na igralištima odbijali su loptu Westbrook i Harden. Igrali su na istom igralištu, ali nikad zajedno – jednostavno su bili premoćni.

Harden je imao čisti talent i igračku inteligenciju. Savršeno je vladao loptom prodavajući mangupske driblinge svojim čuvarima, a i mekana ruka s trice dobro ga je služila. Možda zato što se u mladosti nagledao poteza Kobea Bryanta koji mu je tad bio najdraži igrač. Westbrook je bio fizički frik, prava ptica trkačica i nebeski skakač koji je mogao doći do obruča kad god bi to poželio.

Završili su u dvije različite srednje škole pa nisu igrali zajedno, ali ni jedan protiv drugoga, što ne znači da se nisu čuli tu i tamo. No prije nego što je otišao na sveučilište, Westbrook je prošao nešto što će pamtiti cijeli život. Njegov suigrač srušio se na terenu i umro, što je potreslo cijelu momčad.

Defenzivni joker i zvijezda

Kako je Westbrook bio dominantan u srednjoj školi, ponude mnogih sveučilišta su stizale, ali najviše se svidjela Russellu ona domaćeg sveučilišta UCLA, dok je Harden, koji je također dobio mnoštvo ponuda, odlučio otići na Arizona State, kamo ga je odveo njegov srednjoškolski trener Scott Pera. Zanimljivo, i Westbrook je bio na meti Arizona Statea, ali nije htio ići u pustinju.

Daleko je Westbrook bio od zvjezdanog statusa na UCLA-u. Dobivao je devet minuta po utakmici iza Darrena Collisona, također kasnije NBA igrača, a ulazio bi u igru kao obrambeni specijalist i igrač koji će donijeti energiju na teren. Tek kad se Collison ozlijedio, Westbrook je svojim divljim zakucavanjima i nadljudskom eksplozivnošću privukao pozornost skauta.

Harden se nije trebao toliko probijati do njihovih tekica. U Arizoni je bio zvijezda i član najbolje postave u konferenciji.

Oklahomini kauboji

Sudbina je htjela da se stari znanci spoje u istoj momčadi odmah nakon koledža iako su ih zapravo tehnički draftirale različite momčadi. Westbrook je 2008. godine službeno postao igrač Seattle SuperSonicsa, a ubrzo se franšiza premjestila u Oklahoma City. Hardena je godinu nakon toga kao treći izbor na draftu uzela ista ta Oklahoma i show je mogao početi.

Nisu u startu čelnici Oklahome bili svjesni što su imali u svojoj momčadi. Harden, Westbrook i Durant izrasli su u MVP kandidate, a u svom zajedničkom boravku na Srednjem Zapadu uspjeli su dogurati do NBA finala u kojem su lagano izgubili od LeBronovog i Wadeovog Miamija. Harden je u toj sezoni dobio nagradu za najboljeg šestog igrača u ligi.

Pokrenulo je to niz događaja u Oklahomi. Harden je ubrzo otišao u Houston gdje se razvio u jednog od najboljih igrača u ligi, Durant je proglašen zmijom zbog svog odlaska u Golden State, a Westbrook je na svojim leđima s triple-double prosjekom nosio Oklahomu do doigravanja, a sebe do MVP nagrade.

Ponovo zajedno

Napokon mu je to dosadilo. S 30 godina na leđima htio je ponovo biti konkurentan za naslov prvaka, a u Houstonu to može biti. Morat će jedino on i Harden naučiti igrati zajedno. Kružile su priče da su u svađi i da se ne vole, ali sve je to bilo prenapuhano.

U prvoj utakmici sezone malo su se porječkali, ali normalno je to kad su navikli posljednjih godina biti udarne igle svojih momčadi kojima se uvijek i pod svaku cijenu mora dodati lopta, a za brojne lopte bačene u vjetar gleda im se kroz prste. Harden nije imao dobru utakmicu za svoje pojmove, Westbrook je bio nešto bolji, ali nakon poraza od Bucksa sve će se to zaboraviti.

Mike D’Antoni kao trener Houstona imat će težak zadatak uskladiti želje i mogućnosti ovog fantastičnog dvojca i, ako uspije dobro razdijeliti minutažu i rotacije, dobit će ubojito oružje koje će moći uperiti u ostatak lige. U protivnom će mu ostati zabavna momčad predvođena dvojicom prijatelja koji ne mogu igrati jedan s drugim, baš kao i u mladim danima.