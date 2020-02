PRIČA IZNUTRA: ŠTO SE DOGAĐALO PRILIKOM POVIJESNE OPERACIJE ‘IVAN RAKITIĆ’ 2007.? ‘Tijekom sastanka pokazivao je samo jedno’

Razgovarali smo s Nikolom Jurčevićem (53.), bivšim reprezentativcem, sad trenerom koji je, između ostalog, sjedio uz Slavena Bilića na klupi Hrvatske i West Hama, a donedavno je radio kao izbornik Azerbajdžana

Dobili smo ga za vrijeme fitnessa. Čovjek se malo opuštao, održava kondiciju i u Zagrebu čeka nove ponude. Nikola Jurčević jedan je od onih koji su bili usko vezani u jednom dijelu karijere za Ivana Rakitića (31). Onda kad je bio pomoćnik Slavenu Biliću u reprezentaciji Hrvatske. Upravo je on, dakle idealan sugovornik za zvijezdu Barcelone koja je ponovno zasjala među onim najsjajnijima.

Rakitić sjajno asistirao Messiju

U prošloj utakmici osmine finala Kupa Kralja na Camp Nou protiv Leganesa, dokapetan Vatrenih, ušavši s klupe u 61. minuti umjesto Vidala, pred sam je kraj utakmice šmekerski asistirao Messiju kroz srce obrane za gol. Ivan Rakitić u posljednje vrijeme igra odlično, iako ima oscilacija u njegovoj minutaži, kao i malo u igri, ali u globalu igra stvarno dobro…

Bilo ih je ovo pod zadnje i kod bivšeg trenera Valverdea, ima ih i kod novog Quiquea Setiena, kod kojeg je dobio priliku od prve minute na njegovom trenerskom debiju. Iskusni stručnjak poslao je Hrvata na teren od starta protiv Granade, u utakmici koja je završila minimalnom pobjedom katalonskog kluba…

Uživa igrati u Barcelonu, ali samo kad igra

No, u drugoj ligaškoj protiv Valencije igrao je svega 5 minuta. U 85. je, naime, zamijenio Frenkyeja de Jonga. Bila je to taktička zamjena… U trećoj utakmici pod vodstvom novog trenera u četvrtak navečer protiv Leganesa, odigrao je 29 minuta za ocjenu, prema SofaScoreu, 7.6. Ivan uživa igrati u Barceloni, ali samo u situaciji, kako je i sam to prije rekao, kad igra!

Ponude Manchester Uniteda i Juventuse tako su odbijene, unatoč oscilacijama u minutaži, što Raketi može samo biti motiv za dokazivanje da još uvijek može biti jedan od ključnih igrača Blaugrane…

“Ivan je igrač koji ima vrhunske nogometne kvalitete. On je top klasa igrača. To je, recimo, ono što njega karakterizira. Ali, ono što je jedna činjenica, ono što je bitno i najvažnije u ovoj situaciji koja se njemu događala posljednjih mjeseci je to što je on dečko koji je izuzetno čvrst i stabilan u glavi. Jedan veliki veliki profesionalac, pozitivac, borac koji se nikad m predaje. I to je ono što mu je pomoglo da izdrži u nekim, nazovimo ih težim situacijama u karijeri, prebrodi ih, i pokaže opet da je jedan igrač koji je itekako bitan za Barcelonu”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši reprezentativac, sad poznati hrvatski trener Nikola Jurčević i nastavio:

Sastanak delegacije HNS-a s Ivanom oko igranja za Hrvatsku

“To vam govorim iz iskustva i vremena rada u reprezentaciji dok je Ivan također bio u tom periodu u kojem sam ja sa Slavenom radio šest godina. Naš prvi susret koji se dogodio, kad se još nije znalo da li će on igrati za Hrvatsku, imao je tada 18-19 godina, sreli smo se u Švicarskoj. Bili su samnom još Slaven Bilić i Zorislav Srebrić kao hrvatska delegacija, a s druge strane Ivan i njegovi roditelji. On je već u tim godinama pokazivao jednu nevjerojatnu zrelost, ambicioznost, pristojnost, poniznost, i na kraju je donio odluku, sreća po nas, igrati za Hrvatsku. I svaka mu čast na svemu što je napravio u svojoj karijeri. Iako je prošlo puno vremena vrlo se dobro mogu prisjetiti tog trenutka, te situacije. Slaven je bio na čelu, pa onda ja zajedno sa Srebrićem. Naravno da se tu malo i razgovaralo. No, da vam budem iskren imam osjećaj da je on već prije tog sastanka, ili tijekom njega, pokazivao i imao sam osjećaj da ima veliku želju reći da Hrvatskoj”, otkrio nam je Jura i u jednom dahu. Rakitić je za Vatrene debitirao 8. rujna 2007. protiv Estonije. Prvi gol zabio je u drugoj utakmici koja se igrala četiri dana kasnije i to protiv Andore…

‘Španjolska’ nepravda prema Ivanu

Onog trenutka kad je njemu predstavljena uloga koju bi imao u reprezentaciji, koliko bi bio bitan u igri, on je bez ikakvih dilema, odgode odlučio zaigrati za reprezentaciju Hrvatske. Imam osjećaj da je taj sastanak bio samo formalnost, kako bi se s njim malo propričalo, dalo mu se neke određene smjernice”, rekao nam je Nikola Jurčević koga smo upitali je li prema Ivanu Rakitiću od strane Barcelone bilo malo nepravedno to što su mu radili? Od toga da za njega više nema mjesta u prvoj momčadi, pa do seljakanja od jednog do drugog kluba od strane medija, smanjene minutaže, često bezrazložnih kritika javnosti i tamošnjih medija…

O Mariju Mandžukiću

“Iskreno, sasvim sigurno da to nije bilo lijepo niti korektno prema njemu, zbog svega što je Ivan napravio za Barcelonu u posljednjih nekoliko godina, koliko je bitan igrač bio. S druge strane, ako pogledamo malo što se događa i drugim našim igračima, takav slučaj, još malo drastičniji, ružniji, imao je Mario Mandžukić u Juventusu. Jednostavno, veliki, najveći klubovi, postali su mašinerija koja isključivo gleda trenutni rezultat, trenutne ambicije kluba, jednostavno tu, nažalost, nema mjesta nekom prevelikom sentimentu, pa čak bi rekao i poštovanja prema igračima koji su toliko napravili za klub. To je jedan trend koji se meni ne sviđa, ali nažalost tako je, kako je”.

Negativni trend

Upravo je taj negativni trend, govori nam Jura, pogodio i Ivana…

“No, on je zahvaljujući svom karakteru uspio se vratiti na scenu i pokazao da se kao igrač može prilagoditi, da može igrati s de Jongom. On je iskusniji u principu i od de Jonga i od Arthura Mela iskusniji nogometaš, dugo je u Barceloni, dobro poznaje i Messija, i Suareza, i ostale zvijezde kluba. Tako da je to njegov veliki adut da na kraju, bez obzira što su u klubu dosta pokušavali i možda imali neke planove u igri, na terenu. No, na kraju su se opet vratili na Ivana, što je veliko prizanje za njega. Podatak od 257 odigranih utakmica s Messijem niije zanemariv i na kraju su bili od velike važnosti da se situacija u momčadi okrene u njegovu korist”.

Razgovor nas je odveo i prema njegovom posljednjoj trenerskoj epizodi, onoj izborničkoj. Jurčević je na klupu Azerbajdžana sjeo 11. veljače prošle godine, a prije toga bio je trener Dinama, Slaven Belupa, Zagreba, a pomagao je Slavenu Biliću i u West Hamu. S Azerbejdžanom je jedini bod u eurokvalifikacijama u skupini E osvojio upravo protiv Hrvatske u Bakuu (1:1), a doprvake svijeta silno je namučio i u Zagrebu, u susretu koji je završio 2:1 za Hrvatsku, uz gol Kramarića u završnici dvoboja…

O izborničkom poslu u Azerbajdžanu i utakmici s Hrvatskom u Bakuu

“Iskreno da vam kažem, bilo mi je izvanredno u Azerbajdžanu. Bilo mi je lijepo, živio sam u Bakuu koji je odličan grad. Što se tiče nogometnog dijela, mojeg posla tamo, mislim da smo napravili jedan veliki iskorak skoro pa u svim utakmicama, bili smo neugodan protivnik i do kraja u igri da osvojimo možda i koji bod više. Nažalost, azerbajdžanska igračka baza, ajmo reći kvaliteta, s obzirom na naš rejting, bili smo 111. reprezentacija svijeta, s obzirom na ligu od osam klubova, nekih 40-esetak igrača od kojih moraš izabrati 20-25, mislim da smo zadovoljili napravivši iskorak, ali po meni smo imali još jedan u Mađarskoj, gdje nam je ukraden čisti gol u zadnjim trenucima utakmice. Koliko smo neugodni bili moglo se vidjeti i protiv Hrvatske i protiv Walesa, kao i protiv Mađarske. No, moj ugovor je završio, ta je epizoda iza mene. Sad se okrećem nekim drugim ambicijama. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti i što će se otvoriti”, objašnjava nam Nikola Jurčević koji nam je za kraj prokometirao i Bilićev dosadašnji rad na klupi West Bromwich Albiona u drugom razrdu engleskog nogometa, popularnom Championshipu?

‘Slaven Bilić je moj veliki prijatelj, siguran sam da će ostati na mjestu koje vodi u Premier ligu’

Naime, nakon odličnog početka, za WBA prošle srijede bila je već sedma utakmica zaredom u prvenstvu bez pobjede, od čega treći poraz, što je iskoristio Leeds United koji je 3:2 (0-2) domaćom pobjedom protiv Millwalla nakon velikog preokreta u nastavku i preskočio ga na prvom mjestu…

“To je moj veliki prijatelj i suradnik, ja sam sa Slavenom zajedno radio dugo. Odličan je trener, tako da navijam za njega u ovoj situaciji. Radio sam u Premier ligi, a isto tako pratio sam i Championship i slobodno mogu kazati da je to možda i najteža liga na svijetu, prepuna preokreta tijekom sezone u kojoj se igra 36. kola. Iz neke odlične ili blistave situacije malo se Slavenu situacija poremetila, ostali su mu se malo približili, ali siguran sam da će do kraja sezone uspjeti ostati na mjestu koje vodi u Premier ligu i ja im to želim od srca”, zaključio je Nikola Jurčević.