PRIČA ČOVJEKA KOJI JE S AMATERIMA SRUŠIO HAJDUK: Prvi klub ga potjerao nakon četiri utakmice, u Palermu je bio paravan…

Gzira je sinoć pokazala da nogometni postulati o zabrani podcjenjivanja protivnika i igranju do zadnje minute nisu samo floskule

Sa svojih metar i 70 i pokojim kilogramom viška skakao je stalijanski trener Giovanni Tedesco sinoć uz aut-liniju Poljuda. Zavrnutih kratkih hlača do razine neukusa vjerovao je u ono u što nitko nije – prolaz Gzire u drugo pretkolo Europske lige.

TALIJANSKI STRATEG OTKRIO ŠTO IM JE DALO SNAGU: ‘Kad smo to vidjeli, rekli smo da neće to baš tako ići…’

I ostvarilo se to. Maltežani su žestoko kaznili podcjenjivački Hajdukov pristup i ostvarili uspjeh kakvom su se samo rijetki nadali.

Težak trenerski put

Tedesco je prije devet godina imenovan trenerom Palerma, no nije čelnicima kluba bio dovoljno dobar da bi vodio prvu momčad pa je preseljen u mlađe uzraste. Kao igrač nije imao pretjerano dobre brojke, no angažmanom u Palermu zaslužio je priliku na klupi, no na kraju je ispalo da tamo niije njegovo mjesto u ulozi glavnog trenera.

Njegov odlazak iz Palerma bio je neslavan. Otišao je u talijanskog niželigaša Foligno, gdje je na klupi izdržao samo – četiri utakmice. Dvije godine trebale su mu da se vrati u trenerske vode. Angažman je dobio u malteškoj Floriani pa u Birkirkari, gdje je trenirao svog bivšeg suigrača Fabrizija Miccolija.

Pogledaj fotogaleriju

Palermo ga je ponovo pozvao da bude njihov trener, ali s figom u džepu. naime, Tedesco je bio samo paravan, sjedio je na klupi i išao na konferencije za medije samo dok novi trener Guillermo Barros Schelotto nije dobio licencu. Kad je i on dao ostvaku, ni tad Tedesco nije mogao dočekati svoj red, već je za glavnog trenera postavljen Giovanni Bosi koji je trenirao dotad mlađe uzraste Palerma.

Na Malti kao doma

Prekipjelo je Tedescu tada i odlučio se vratiti na maltu, gdje mu je najbolje išlo. Floriana pa Harmun Spartans i na početku ove sezone Gzira United i drugo pretkolo Europske lige na Poljudu.

RODITELJI SU S DJECOM BJEŽALI S POLJUDA: Kronologija kaotične ljetne splitske noći koja će se, nažalost, još dugo pamtiti

“Bio sam spreman na ispadanje, a onda sam vidio podcjenjivački članak u vašim novinama. Ne ide to baš tako, novine sam im zalijepio u svlačionicu, pisalo je da će biti golijada, bolji motiv im nije trebao. Sve smo preveli”, istaknuo je Talijan na presici.

Iako su bili teški autsajderi bez gotovo ikakvih šansi za prolazak, Gzira je sinoć pokazala da nogometni postulati o zabrani podcjenjivanja protivnika i igranju do zadnje minute nisu samo floskule.