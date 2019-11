PRESUDIO JE KOVAČU I SADA OBJAŠNJAVA ZAŠTO: Salihamidžić iznenadio izjavom: ‘Nije mi bilo lako to napraviti, ali…’

Otkrio je i kako se Kovač ponašao u toj situaciji

Jedna od ikona minhenskog Bayerna, a danas sportski direktor tog kluba, Hasan Salihamidžić, izravno je sudjelovao u davanju otkaza donedavnom treneru Bayerna Niki Kovaču. Iako je isprva šutio i hladno odgovarao na sve upite oko otkaza Niki Kovaču, Salihamidžić nekoliko dana nakon što je raskinuo suradnju s Hrvatom kaže kako mu je malo žao što je tako završilo te objašnjava zašto se to dogodilo.

“Nije mi ni najmanje bilo lako to napraviti, to su jako neugodne situacije. Pa Niko i Robert Kovač su bili moji suigrači, to su ljudi koje dugo poznajem. Ali nakon poraza 5:1 u Frankfurtu morali smo se naći i analizirati tešku situaciju u kojoj smo se našli. Tako smo zaključili da nismo zadovoljni ni igrama ni rezultatima”, rekao je Salihamidžić.

Otkrio je i kako se Kovač ponašao u toj situaciji. “Niko je rekao kako misli da više nema potreban utjecaj na igrače. Zato smo se odlučili na sporazuman prekid suradnje. Mislim da je to bila prava odluka jer ni rezultati ni igre nisu bili na Bayernovoj razini”, kazao je Braco.