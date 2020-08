PREOKRET U SLUČAJU PERIŠIĆ: Iz Italije stižu senzacionalne informacije o Vatrenom

Iako se u medijima dugo nagađalo kako Bayern neće otkupiti ugovor hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića (31), izgleda da je došlo do preokreta i talijanski mediji navode da Bavarci žele zadržati Perišića i nakon što mu 31. kolovoza istekne jednogodišnja posudba za koju su Interu platili pet milijuna eura.

🔴 Ivan Perišić has been directly involved in 6 goals in 8 UCL games this season for Bayern (3 goals, 3 assists) ⚽️#UCL pic.twitter.com/oAsYPL7A17

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2020