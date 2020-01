PREOKRET GODINE NA MAKSIMIRU, NAVIJAČI MOGU POČETI SA SLAVLJEM: Zašto je iznenada propao transfer Arijana Ademija?

Ademiju je ovo trebao biti transfer, odnosno, ugovor života

Činilo se kako je sve gotovo i da ponajbolji nogometaš zagrebačkog Dinama, Arijan Ademi, odlazi u redove emirskog Al Nasra kod bivšeg trenera “modrih” Krunoslava Jurčića, no na kraju preokret. Arijan Ademi ostaje u Dinamu vjerojatno na sreću svih navijača jer igra bez makedonskog razarača u Dinamu je nezamisliva.

Ademiju je ovo trebao biti transfer, odnosno, ugovor života, jer već je napunio 29 godina i trenutno igra u najboljij formi u karijeri, a pitanje je hoće li tako biti i za pola godine. Međutim, Ademi ostaje, a glavno je pitanje – zašto je transfer propao?

Preokret

Vjerovali ili ne, Ademi je odlučio ostati u Dinamu, odnosno odbio je preći u Emirate. Potvrdio je to i Nenad Bjelica. “Čuo sam se maloprije s Ademijem, koji mi je rekao da je njegova konačna odluka da ne ide u Emirate. U nedjelju poslijepodne prvi put sam čuo za tu informaciju da bi mogao otići i da je na stolu ponuda iz Emirata za Ademija. Rekao sam neka Ademi odluči, ako želi otići, neću mu raditi problem. On mi je kazao da će ozbiljno razmisliti i odlučiti. Međutim, evo, maloprije smo se čuli i rekao mi je da ostaje u Dinamu”, rekao je Bjelica za SN.

“Ademi je rekao već više puta da je spreman do kraja karijere igrati u Dinamu, pričali smo i da će otići jedino u neku od liga Petice, ovom odlukom još je jednom pokazao da je spreman ovdje ostati do kraja”, napomenuo je još Bjelica.

Dinamo je prije nekoliko tjedana dobio ponudu Betisa u visini od 2.5 milijuna eura, a to je odbijeno, no Al Nasrova je vjerojatno bila nešto veća i možda je uključivala nekakve bonuse, jer u suprotnom je ne bi niti prihvatili. Ali Ademi je očito odlučio kako mu je možda bolje ostati u klubu u kojem je heroj i, ha već možemo to slobodno reći, legenda. Mudar potez, na neki način.