PREMINUO LEGENDARNI FRANCUSKI NOGOMETAŠ I TRENER (81): Tužna vijest pogodila nogometni svijet

Herbin igrao za Saint-Etienne od 1957. do 1972. godine

Legendarni nogometaš i trener Saint-Etiennea Robert Herbin preminuo je u ponedjeljak navečer u dobi od 81 godine, potvrdio je predsjednik tog kluba Roland Romeyer.

J'avais le privilège, à Geoffroy-Guichard, d'aller dans le vestiaire après le match. J'y rencontrais les joueurs, mais aussî Roger Rocher, le président, Pierre Garonnaire, le recruteur, Robert Herbin, l'entraîneur. Morts tous les trois. Ce matin, le vert est la couleur du deuil. — bernard pivot (@bernardpivot1) April 28, 2020

Hospitaliziran u subotu zbog srčanih i plućnih tegoba

Herbin je hospitaliziran u subotu zbog srčanih i plućnih tegoba koje nisu uzrokovane koronavirusom.

Herbin je igrao za Saint-Etienne od 1957. do 1972. godine, a odmah potom je postao i trener “zelenih” koje je vodio od 1972. do 1983. te od 1987. do 1990. godine.

Tijekom njegova boravka u klubu Saint-Etienne je osvojio devet od svojih ukupno 10 naslova prvaka Francuske, Herbin je pet puta bio prvak kao igrač (1964, 1967, 1968, 1969, 1970) i četiri puta kao trener (1974, 1975, 1976, 1981), a pod njegovim vodstvom momčad je 1976. stigla i do finala Kupa prvaka u kojemu je izgubila od Bayerna sa 0-1. Usto je Herbin osvojio i šest Kupova, po tri kao igrač i kao trener.

Robert Herbin, l'ancien entraîneur emblématique de Saint-Étienne, mort lundi à 81 ans, fut aussi un grand capitaine de l'ASSE, capable d'évoluer à tous les postes et régulièrement appelé en équipe de France https://t.co/FjUH5DhWrc pic.twitter.com/EOsDvjA7Lu — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 28, 2020

Za francusku reprezentaciju odigrao 23 utakmice

Za francusku reprezentaciju Herbin je odigrao 23 utakmice te je bio u sastavu momčadi koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj 1966.

Osim u Saint-Etienneu, Herbin je kao trener radio još u Lyonu (1983-1985), Al Nasru iz Rijada (1985-1986), Strasbourgu (1986-1987) i the Red Staru (1991-1995), ali bez značajnijih uspjeha.