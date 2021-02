PREKRASNI GOL NIKOLE VLAŠIĆA: Pogledajte kako je hrvatski reprezentativac izborio četvrtfinale ruskog kupa

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio je strijelac za moskovski CSKA u 2-0 (1-0) domaćoj pobjedi protiv drugoligaša SKA-Habarovska u osmini finala Ruskog nogometnog kupa.

Vlašić je pogodio za konačnih 2-0 u 66. minuti nakon što je Ahmetov u 39. minuti doveo CSKA u vodstvo. Zabio je s lijevog ruba kaznenog prostora u suprotni golmanov kut prekrasnim udarcem.

🔴🔵 CSKA beat SKA Khabarovsk and moved to Russian cup quarterfinals (2-0)

Ilzat Akhmetov and Nikola Vlasic sсored for the home side 👏#RussianCup #CSKAska pic.twitter.com/ZB69VD050j

