PREKO NOĆI SE RASPADA ‘ATOMSKI’ DINAMO? Nakon Bjelice vjerojatno odlaze oni najskuplji, ali neki važni ipak ostaju

Kao što se posljednjih dana i najavljivalo, hrvatski nogometni prvak Dinamo raskinuo je ugovor s trenerom Nenadom Bjelicom.

“Dinamo i gospodin Nenad Bjelica dogovorili su sporazumni raskid poslovne suradnje. Klub zahvaljuje Nenadu Bjelici na dosadašnjoj suradnji i rezultatima koje je ostvario kao trener Dinama,” objavili su iz Maksimira.

Bjelica je u četvrtak stigao u Maksimir na pregovore s čelnicima kluba, a dogovor je postignut nakon više od tri sata. Bjelica je imao ugovor još godinu i pol dana, a po sezoni je bio plaćen oko 1,5 milijuna eura.

Bjelica je preuzeo Dinamo u svibnju 2018. godine i na klupi ‘modrih’ ostvario je fantastične rezultate. Osvojio je dva naslov prvaka, a Dinamo je milimetar i do treće titule. Prezimio je s ‘modrima’ u Europi’ nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, dok je ove sezone izborio plasman u Ligu prvaka gdje je Dinamo do zadnjeg kola bio i igri za prolaz.

Raspada li se Dinamo?

Međutim, Bjelica bi mogao biti tek prvi iz “atomske” generacije, nakon Danija Olma, koji će napustiti Maksimir. Naime, Dinamo još uvijek nije ispregovarao nove uvjete sa svim igračima. Do sada su potpisali samoLivaković, Zagorac, Ademi, Dilaver, Ivanušec, Majer, Leovac i Marin, a još se čekaju Kulenović, Oršić, Petković, Gojak i Perić, dakle podosta ključnih igrača.

Ono što je gotovo neizbježno jest prodaja ili grublje rečeno, “rješavanje” najskupljih, a najmanje potrebnih, Marija Gavranovića i Izeta Hajrovića. Švicarac zarađuje čak 800 tisuća eura godišnje, a pričuva je Petkoviću.

Mjere štednje trebale bi trajati do konca rujna ove godine, a kako se bliži prijelazni rok, i ako pojedinci ovdje ne pristanu na nove ugovore, moguće je očekivati da će ih Dinamo prodavati, bez obzira na status, važnost i kvalitetu.