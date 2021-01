PREKO NOĆI SE DOGODIO OBRAT: Hit klub HNL-a doživio dva ogromna udarca, javnost zaintrigiralo jedno; ‘Nema govora o nikakvom raspadu’

‘Nisam iznenađen odlaskom trenera Dambrauskasa’

HNK Gorica prvi dio sezone odigrao je fantastično i sebi nadjenio predznak hita HNL-a, zauzevši treće mjesto iza Osijeka Nenada Bjelice i prvoplasiranog Dinama, jesenskog prvaka.

I u trenucima kad bi mnogi trebali uživati, kad bi u strukturama kluba trebala vladati mirnoća, sklad, dobar ambijent, klub je “pogodio” iznenadni odlazak Nikoličiusa i Dambrauskasa.

“Nakon tri godine besprijekorne suradnje, okrunjene nizom uspjeha rezultatske i financijske prirode, u subotu je otišao njegov najvažniji suradnik, dopredsjednik i sportski direktor Mindaugas Nikoličius, a dva dana prije početka zimskih priprema momčad je ostavio i trener Valdas Dambrauskas, koji preuzima bugarski Ludogorec.

Ako se tome pridoda i listopadsko uhićenje gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića, to su već udarci sa svih strana na stabilnost nogometnog projekta, koji je pokupio simpatije kompletne nogometne javnosti”, pišu Sportske novosti koje su sa predsjednikom Gorice Nenadom Črnkom porazgovarali. Šef kluba ne očajava zbog iznenadnog odlaska dvije jako bitne figure u rezultatskom uspjehu do sad goričkog nogometnog kolektiva i tvrdi kako o nikakvom raspadu nema ni riječi…

Neočekivani scenarij

“Znam da je za sve ovo posve neočekivan scenarij i da je kompletna nogometna javnost u Hrvatskoj izuzetno iznenađena, ali ja i nisam toliko. Pogotovo nisam iznenađen odlaskom trenera Dambrauskasa jer on je ponudu Ludogoreca dobio odmah nakon zadnje utakmice u godini s Hajdukom u Splitu, a ona je bila daleko bolja od onoga što je mogao dobiti u Gorici. Da sublimiram, mi smo platili cijenu toga što smo od malog kluba napravili veliki, ali naš proračun je ostao na razini malog – podvukao je u startu predsjednik Črnko, a Gorica će za Dambrauskasa dobiti i 150.000 eura odštete, otprilike dvostruko više nego je za njega potrošila u 10 mjeseci koliko je bio njezin trener, stoji u tekstu SN-a.

Odlazak sportskog direktora Nikoličiusa mogao bi biti daleko veći udarac za klub jer upravo su njegovi potezi činili razliku u vašu korist. Stoga, hrvatska javnost s pravom se pita zašto je on otišao u Hajduk, u realno slabiji klub, rezultatski gledano?

‘Očito je Nikoličius procijenio da je Hajduk stepenica više prema tom cilju’

“Odgovor na ovo pitanje mnogo bolje zna Nikoličius sam, a iz mog kuta gledanja on je otišao jer ima ambiciju jednog dana biti sportski direktor u klubu iz liga Petice. Očito je procijenio da je Hajduk stepenica više prema tom cilju, premda nisam siguran da će u Splitu imati sve ovlasti i potpunu kontrolu kakvu je imao u Gorici. No, ono što je bitno naglasiti, mi smo se rastali potpuno prijateljski, nikada u ove tri godine nismo imali ni najmanju razmiricu, imao je ovdje i odlične financijske uvjete. Bilo je to razdoblje koje će se pamtiti samo po najboljim stvarima za sve nas”, kazao je Nenad Črnko.