PREKO NOĆI PROMIJENILI STAV PREMA ZVIJEZDI VATRENIH: Prije nekoliko tjedana tjerali su ga iz Milana, a evo što sada objavljuju

Jedna od najljepših priča ove godine svakako je revitalizacija Ante Rebića u Milanu. Imao je polusezonu iz najgore noćne more, bez golova, bez asistencija, s nikakvom minutažom, a onda je odjednom u siječnju počeo gaziti.

Postigao je sedam golova u posljednjih osam odigranih utakmica, od čega je šest zabio u prvenstvu i trenutno je najbolji strijelac momčadi ispred lijevog beka Thea Hernandeza koji ima gol manje. O Rebiću se danas gotovo svakodnevno pišu hvalospjevi, lamentira se o tome kako se probudio, što se sve promijenilo da je Hrvat počeo tako dobro igrati, ističu ga kao ključnog igrača, tjeraju klub da što prije otkupi njegov ugovor…

Tuttosport je tako izašao s poprilično senzacionalnim tekstom o Rebiću u kojem navode da je on glavna zvijezda u ovoj godini. “U 2020. se rodila zvijezda – Ante Rebić. On je na kraju prvog dijela sezone bio na korak do odlaska, a potom je uz dolazak Zlatana Ibrahimovića iznenađujuće eksplodirao”, piše Tuttosport.

Međutim, isti su ti mediji, a posebice Tuttosport, sve do prije nekoliko tjedana pisali da je Rebić najslabija karika Milana, da ga trebaju vratiti u Eintracht, da je jedno od najgorih pojačanja u povijesti, a eto, sada im je preko noći postao hit-igrač. Ali dobro, tako je to u nogometu, jedan dan si pukovnik, drugi dan pokojnik…