PREKO NOĆI PROMIJENILI MIŠLJENJE O REBIĆU: Pogledajte što Talijani odjednom pišu o Vatrenom – ‘Bio je nevidljiv, a onda…’

Nogometaši Milana slavili sa 4-1 (1-0) na gostovanju kod Leccea u utakmici 27. kola talijanske Serie A, a hrvatski reprezentativac Ante Rebić postigao je treći od četiri pogotka ‘crveno-crnih’.

Milan je poveo pogotkom Castilleja u 26. minuti. U 54. minuti Mancosu je izjednačio iz kaznenog udarca, ali veselje domaćih je bilo kratkoga vijeka. Već minutu poslije Bonaventura je pogodio za novo vodstvo Milana, a u 57. minuti je Ante Rebić dobio odličnu loptu od Calhanoglua i iz svoje polovice u sprintu sam došao pred vratara Gabriela te ga lakoćom svladao. U 72. minuti, četiri minute nakon što je ušao u igru umjesto Rebića, konačnih 4-1 postavio je Portugalac Leao.

Rebiću je to bio prvi nastup nakon što je u Kupu protiv Juventusa prošli tjedan zaradio izravni crveni karton i nakon što je njegova momčad ispala iz natjecanja. Mediji su ga tada danima žestoko napadali i proglašavali ga možda i glavnim krivcem za posrtaj Milana, ali danas je priča potpuno drugačija.

Nakon Rebićeva gol Lecceu, koji mu je ujedno bio sedmi u posljednjih 13 utakmica, Gazzetta dello Sport potpuno je promijenila priču i napisala seriju hvalospjeva na račun Hrvata.

Može i bez Zlatana

Dali su mu vrlo visoku ocjenu sedam i potom naspisali: “U prvom poluvremenu bio je nevidljiv, ali je sve nadoknadio u drugom dijelu. Kada je krenuo, postao je nezaustavljiv jureći gore-dolje po terenu. Oprost za pomračenje uma koje je doživio protiv Juventusa zaslužio je golom. Ante je konačno pogodio mrežu bez Ibre na terenu”.

Naglasili su kako je Rebić sposoban zabiti i odigrati špicu bez pomoći svog ovogodišnjeg mentora Zlatana Ibrahimovića.

“Nakon ispada u Torinu očekivalo se Hrvatovo iskupljenje. On ga je obećao i to je ekspresno ispunio. Kod Juventusa je udarcem primjerenijim borilačkim vještinama nego nogometu zaradio crveni karton, zbog čega se odmah zatim ispričao suigračima. Oni su to prihvatili, što je i bilo za očekivati, jer Rebić je to zaslužio energijom i golovima koje je dao Milanu od početka godine. Još jedan zgoditak i to prvi bez Zlatana Ibrahimovića na terenu, Rebić je zabio na prvoj utakmici nakon isključenja”, piše Gazzetta.

Na koncu su i pomalo euforično opisali njegov gol. “Lecce je dječje naivno, sa svim igračima i bez osigurača krenuo u napad, što je iskoristio Calhanoglu i odličnom loptom poslužio Rebića. Hrvat je zatim sprintom od 60 metara, tijekom kojeg je lako otresao čuvara Saponare, zabio golčinu za pamćenje u vrijeme koronavirusa.”