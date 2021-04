PREKINUTA UTAKMICA ŠPANJOLSKE PRIMERE: Igrači Valencije napustili teren u znak podrške suigraču

Utakmica je nakon duže stanke nastavljena, ali je Diakhaby odlučio ostati u svlačionici

Utakmica španjolskog prvenstva između Valencije i Cadiza imala je jako ružan trenutak. Sve do 30. minute bila je to solidna utakmica, svaka momčad zabila je po jedan pogodak, no ona je uslijedio prekid.

Igrač Cadiza Juan Cala navodno je u prepirci dobacio rasistički komentar igraču Valencije Mouctaru Diakhabyju, na što ga je ovaj htio fizički napasti.

Na terenu je nastao pravi kaos, a Diakhabyja su suigrači morali suzdržati da ne napadne Calu. Na kraju su svi igrači Valencije napustili teren kako bi pružili podršku svom suigraču.

Utakmica je nakon duže stanke nastavljena, ali je Diakhaby odlučio ostati u svlačionici. Navodno je upravo on svoje suigrače nagovorio da ipak nastave igrati utakmicu. Na kraju je Cadiz slavio 2:1.