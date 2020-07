PREKASNO JE DOŠAO DA BI SPASIO INTER OD ISPADANJA: ‘Treba napraviti uvjete u klubu da momčad može normalno funkcionirati’

‘Treba napraviti uvjete da momčad može normalno funkcionirati, da oni koji rade budu nagrađeni za to i da mogu razmišljati isključivo samo o nogometu’

Inter je sinoć porazom 1:0 protiv Rijeke na svom terenu i teoretski ispao iz prve hrvatske nogometne lige. Zaprešić je, tako, nakon pet godina ostao bez prvoligaša, bio je ovo 13. uzastopni poraz Intera i momčad trenera Tomislava Ivkovića (59) izgubila je i matematičke izglede za ostanak u društvu najboljih.

Treba vidjeti kakve će poteze povući u klubu

Treba sad vidjeti što će se dogoditi s Interom. Klupski “gazda” Branko Laljak nedavno je, očito još vruće glave nakon one utakmice u Splitu protiv Hajduka, rezignirano kazao da mu dođe da sazove hitno Izvršni odbor Intera i predloži likvidaciju kluba. No, to treba uzeti sa velikom zadrškom, teško je ipak vjerovati u takvo što. Vruća glava svašta kaže. No, zasigurno da su ovo teški trenuci za prvog osvajača hrvatskog kupa, za klub kojeg smo 90-ih godina zvali “Div iz predgrađa”…

Priznati nogometni stručnjak Ivković, i službeno najbolji trener HNL-a 2013. godine kad je vodio Lokomotivu, u izboru u kojem su sudjelovali članovi Nogometnog sindikata, te hrvatski reprezentativci, kao i počasni članovi je, nažalost, postavio neslavni rekord HNL-a…

Postao je, prema pisanju hrvatskih medija, prvi trener koji je iz HNL-a ispao s tri različita kluba. Dogodilo mu se to u sezoni 2009./2010. s Međimurjem, u sezoni 2018./2019. s Rudešom i sad s Interom…

Međutim, to je nogomet, takve se stvari događaju. Ivković se hrabro prihvatio teškog zadatka zadržati klub u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Nije uspio u tome, ali treba čovjeku odati priznanje. Mnoštvo je onih koji se uopće ne bi niti prihvaćali takvog posla. Ne i on…

Ivković je jednostavno došao prekasno

On je u sva tri navrata igrao ulogu vatrogasca, spasitelja, ali nije bilo sreće. Podsjetimo, uz dva mandata u Lokomotivi s kojom je 2012./13. bio drugoplasiran u HNL-u i igrao finale Kupa, Ivković je trenirao i Slaven Belupo te saudijski Al-Faisaly. Osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu s reprezentacijom Jugoslavije 1984. godine, vratar koji je bio dio one slavne generacije Dinama iz 1982. godine koja je osvojila naslov prvaka Jugoslavije, te koji je s Dinamom dvije godine prije osvojio i Kup, jednostavno je prekasno došao, iako je donekle i unaprijedio igru Intera…

Također, Ivković je kao trener radio u portugalskom Lourinhaneseu, bio je pomoćnik Zlatku Kranjčaru u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a vodio je i Al Shaab, Faisaly i Slaven Belupo tijekom svoje karijere. Znači, čovjek ima iskustva i znanja, u to nema sumnje…

“Ništa, ovaj poraz protiv Rijeke bio je samo jedan u nizu, ali nažalost i odlučujući koji nas je odveo u drugu ligu. Naravno da je to težak udarac za klub i igrače. Međutim, sve što se događalo u zadnjih šest-sedam mjeseci je dovelo do ovog sada što se dogodilo. Nisu bili onakvi nogometni uvjeti da bi momčad bila na nivou na kojem bi trebala biti na ostane u prvoj ligi”, kazao nam je jutro nakon poraza i ispadanja iz lige Tomislav Ivković, te nastavio:

“Svi u momčadi su svjesni toga, situacije koja se dogodila, u kojoj smo bili. Nismo mi od jučer. I oni su dugo u nogometu. To je težak udarac. No, bili smo mi pripravni i spremni za tu situaciju. Tražili smo protiv Rijeke zadnju šansu, nismo je našli. Igrači uistinu, što govorim već duže vrijeme, rade, treniraju odlično. Ponašaju se profesionalno uz sve moguće probleme kojih je milijun. I ja im na tome čestitam. No, nogomet ne prestaje onog trenutka kad odeš u drugu ligu. I tamo se igra nogomet. Znate, nekad se bolje resetirati nego mučiti”.

‘Imao sam preliminarne razgovore s ljudima iz kluba’

Lako je sad biti general poslije bitke i ovako iz novinarske fotelje razglabati o tome što se dogodilo. Treneri to ne vole, a ne voli niti potpisnik ovog teksta. No, prema medijskim pisanjima, dogodilo se puno pogrešaka u selekciji igračkog kadra do dolaska Tomislava Ivkovića. Nakupilo se puno toga, a kad ti još k tome i sreća okrene leđa, onda kola nezaustavljivo krenu nizbrdo. I što sad?

“Dobro ja jesam imao preliminarne razgovore s ljudima iz kluba. Ukoliko se riješi situacija da imamo uvjete za borbu za vrh druge lige i povratak u prvu, da nemam ništa protiv da ostanem. O tome smo i razgovarali. Više ćemo znati sljedeći tjedan. Nema tu nikakvih drastičnih mjera. Drastična mjera je već da si ispao u drugu ligu. Nikad se ne priča poslije utakmice, kad su vruće glave. Poslije utakmice su glave vruće. Mi smo predugo godina u nogometu da ne bi već duže vremena razgovarali o A i B varijantama. Tako da, sve smo to mi pripremali”.

No, sad se pojavio i jedan dodatni problem…

‘Tko će ostati, tko neće ostati, koliko ćemo igrača imati, što ćemo napraviti, to je sad najteži posao’

“S obzirom na koronu, ako se uzme u obzir da prvenstvo završava 25. srpnja a počinje 15. kolovoza, to je strahoviti problem za Inter. Jer, nekim igračima završavaju ugovori, većina ih ima. Tko će ostati, tko neće ostati, koliko ćemo igrača imati, što ćemo napraviti, to je sad najteži posao. Treba se raditi na tome da složimo momčad i to nas sad očekuje u ovom narednom razdoblju. No, ponavljam, prvo treba napraviti uvjete da momčad može normalno funkcionirati, da oni koji rade budu nagrađeni za to i da mogu razmišljati isključivo samo o nogometu”, zaključio je Tomislav Ivković.