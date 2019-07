PREDSTAVLJENA POJAČANJA NA POLJUDU, SIMIĆ STIGAO IZ MILANA PA PORUČIO: ‘Mi smo najveći klub u Hrvatskoj!’

Doleček je lijevi bek koji može igrati i na krilu. Za hrvatske U18 i U18 selekcije nastupio je 12 puta te je postigao jedan pogodak

Usprkos svim previranjima koja su ovog vikenda uzdrmala Hajduk, uspijeli su Splićani osigurati nova pojačanja. Riječ je o mladom hrvatskom reprezentativcu Ivanu Dolečeku te već dugo najavljivanom stoperu iz MIlana Stefanu Simiću. Obojica su potpisali ugovore na četiri godine.

“Za Hajduk sam se odlučio prvenstveno stoga što mi se svidio projekt koji mi je prezentirao sportski direktor Saša Bjelanović, ali i zato što sam oduvijek veliki navijač Hajduka. Cijeli život me otac tako odgajao, u našoj kući uvijek je Hajduk bio najbitniji klub, u Splitu se osjećam lijepo, to je moj dom i zaista sam sretan što se napokon ostvario jedan od mojih dječačkih snova. Moji ciljevi su isti kao ciljevi Hajduka, samo najviše je dobro za nas, samo pobjede se cijene, mi smo najveći klub u Hrvatskoj i nadam se da ću ga ja predstavljati dobrim igrama i najbolje što mogu”, istaknuo je Simić koji će na dresu nositi broj 8.

Hrvat s češkom putovnicom

Simić je 24-godišnji stoper, hrvatski državljanin, koji nastupa za reprezentaciju Češke budući da je rođen u Pragu gdje je i započeo svoju nogometnu karijeru u redovima Slavije Prag. Nastupao je redovito za sve mlađe uzraste češke reprezentacije, a u studenom 2017. godine debitirao je za A reprezentaciju Češke u pobjedi protiv Katara.

Nakon Slavije Prag prešao je u redove talijanske Genoe CFC odakle ubrzo odlazi u AC Milan s kojim potpisuje profesionalni ugovor. Potom je bio na posudbama u talijanskom Varese Calcio, belgijskom Royal Excel Mouscronu te potom ponovno u Italiju u redovima FC Crotonea i Frosinone Calcio. Pri tom je skupio preko 60 seniorskih nastupa.

Zamjena za Bradarića

Doleček je lijevi bek koji može igrati i na krilu. Za hrvatske U18 i U18 selekcije nastupio je 12 puta te je postigao jedan pogodak. Imao je profesionalni ugovor sa Slaven Belupom za koji je u prošloj sezoni upisao 11 nastupa.

“Iznimno sam sretan i ponosan, a pomalo i uzbuđen što sam došao u Hajduk koji me prepoznao kao talentiranog igrača koji mu može puno donijeti u budućnosti. Razlog mog dolaska i prihvaćanja ponude je prije svega to što sam prepoznao projekt kojeg mi je prezentirao sportski direktor Bjelanović, a to je rad s mladim igračima te njihov napredak i razvoj. Raduje me što poziciju dijelim s Domagojem Bradarićem koji je od strane struke i igrača proglašen najboljim lijevim bekom HT Prve lige u prošloj sezoni. Vjerujem da ćemo surađivati dobro i da ćemo jedan drugoga učiniti još boljim. Poznajem dosta mladih igrača kroz reprezentaciju poput Michelea Šege i Jakova Blagaića te vjerujem da ću se vrlo brzo uklopiti u momčad”, rekao je Doleček.