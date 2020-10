PREDSJEDNIK SERIE A IMA KORONAVIRUS: Nema nikakve simptome i trenutno je u karanteni u svojoj kući

Predsjednik talijanske Serie A Paolo Dal Pino zaražen je korona virusom, priopćila je u utorak talijanska nogometna liga.

Dal Pino je u ponedeljak testiran, nema nikakve simptome i trenutačno je u svojoj kući u izolaciji.

