PREDSJEDNIK SAVEZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJAO NOGOMETAŠICE: ‘Monstrum je u svom uredu imao krevet, bile su tamo zarobljene….’

Keramuudin Karim, predsjednik Afganistanskog nogometnog saveza proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje nogometašica nakon Fifine istrage. Kažnjen je doživotnom zabranom bavljenja bilo kakvim djelatnostima vezanim uz nogomet te milijun švicarskih franaka, šiše britanski Guardian.

Istraga je temeljena na prijavama najmanje pet afganistanskih nogometašica koje su Karima optužile za seksualno zlostavljanje od 2013. do 2018. godine.

Još krajem prošle godine kad se afera zahuktala, Karimove žrtve izašle su u javnost sa svojim pričama iz trening-kampova reprezentacije u Jordanu: “Poslali su dvojicu muškaraca koji su se predstavili kao treneri. maltretirali su djevojke iz Afganistana jer su znali da on neće podignuti svoj glas. I nastavilo se. Ti muškarci su zvali djevojke i spavali u njihovim sobama, a oni su im obećavali da će nastupati za reprezentaciju ako im ne kažu ‘ne'”, prepričala je jedna od svjedokinja i bivših članica Saveza Khalida Popal.

Djevojke su upomoć zvale predsjednika Saveza Karima, ali on im je samo odgovorio da “nastave igrati nogomet i da će biti sve u redu”.

Savez zataškavao maltretiranje

“Dok sam istraživala ovaj slučaj, naišla sam na mnogo djevojaka koje su bile teško psihički i fizički zlostavljane od strane samog predsjednika. Ne samo to, on je u svom uredu imao spavaću sobu s krevetom. Vrata su se otvarala na otisak prsta, tako da nijedna djevojka nije mogla izaći bez da ju je on pustio iz ureda”, ispričala je Popal za Guardian.

Kad bi neka djevojka odbila seks, bila bi seksualno zlostavljana, a savez ne bi imao problema potjerati ih iz reprezentacije.

Iako su čelnici Saveza negirali priču, ipak se na kraju ispostavilo da su sumnje opravdane, a Karim je zaradio suspenziju koja je nakon istrage prešla u drastičnu kaznu.