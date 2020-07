Hajduk ima jako težak raspored u nastavku sezone. Najprije na Poljudu dočekuje Osijek, a zatim mu slijedi gostovanje na Maksimiru, a da bi opet u Splitu dočekali Rijeku. Osijek i Rijeka također žele ugrabiti to drugo mjesto

Hajduk je upisao još jedan poraz. Ovaj put je kod Gorice izgubio 3:1 s pomlađenom momčadi zbog brojnih izostanaka. Nije Tudorova momčadi imala prevelike šanse, a ono što je pred njima ne ohrabruje baš u borbi za drugo mjesto.

Nakon utakmice za RTL je progovorio predsjednik Hajduka Marin Brbić.

“Naravno da vjerujemo u drugo mjesto. Još imamo četiri utakmice do kraja, znači 12 bodova je u igri. Pokazalo se već da svatko u ovoj ligi može dobiti svakoga. Uostalom, Dinamo je već osigurao prvo mjesto i ne igra dobro”, rekao je Brbić za RTL.

Tudor siguran

Prokomentirao je predsjednik Hajduka i kakav je status Igora Tudora nakon serije loših rezultata.

“Igor Tudor ima punu podršku i idemo dalje. Kažem, vjerujemo da ćemo doći do cilja kojeg smo si zacrtali”, zaključio je Brbić.

No lakše je to reći nego učiniti. Hajduk ima jako težak raspored u nastavku sezone. Najprije na Poljudu dočekuje Osijek, a zatim mu slijedi gostovanje na Maksimiru, a da bi opet u Splitu dočekali Rijeku. Osijek i Rijeka također žele ugrabiti to drugo mjesto.