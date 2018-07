PREDSJEDNIK DALIĆEVOG PRVOG KLUBA IZ SAUDIJSKE ARABIJE: ‘To što je postao bilo je čudno za naše običaje, ali on nije bio samo trener’

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u Saudijskoj Arabiji je stvorio reputaciju velikog trenera

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić, osvajač sjajnog drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, svoju trenersku karijeru je započeo prema uspjehu usmjeravati u dalekoj Saudijskoj Arabiji. Već na Dalekom Istoku Dalić je stvorio reputaciju brižnog i požrtvovnog trenera, koji osvaja igrače i navijače svojom iskrenošću.

‘Dalić i ja ostali smo prijatelji’

“Dalić i ja ostali smo prijatelji i često se čujemo. Na žalost, više se neće vratiti u naš klub kao trener, ali kao prijatelju i bratu, vrata su mu uvijek širom otvorena. Zlatko Dalić nije osvojio samo moje i srca navijača već i srca cijele moje obitelji, starješina cijelog plemena”, govori Fahd Al-Madalj, predsjednik saudijskog kluba Al-Faisaly Harmah po prenošenju Večernjeg Lista,

‘Nije isticao svoj ego’

“Kad je naš klub ušao u prvu ligu, tražili smo trenera koji bi nas mogao voditi kako bismo ostali u prvoj ligi. Nikada nismo težili velikom uspjehu, samo smo htjeli zadržati ono što smo postigli. Između više od 30 CV-a koje sam imao pred sobom, odlučio sam prvo porazgovarati s Dalićem. Prvi sam se put s njim sreo 2010. u Damasku, glavnom sirijskom gradu. Odmah me fascinirao svojom osobnošću i ambicijom unatoč tome što je bio vidljivo umoran od puta iz Zagreba do Damaska. Odmah sam ga pitao zašto se odlučio napustiti Europu i doći u pustinju? Bio je otvoren i iskren prema meni kazavši kako želi ovdje stvarati uspješnu karijeru i svoje ime. Jer u Europi će to teško stvoriti jer nitko ne gleda kvalitetu već veliko ime bez obzira na rezultat. Dalić je kazao kako on upravo želi dokazati svoju kvalitetu, niti jednom riječju ne ističući svoj ego”, dodao je Al-Madalj.

‘Postali smo jedna velika obitelj’

“Zlatko nas je odmah na početku šokirao načinom vođenja kluba, ali i dao na znanje da će ga on voditi i neće dati nikom da se miješa u njegov posao. Kada nam je naredio da trening počinje u šest sati ujutro, prvo smo mislili da se s nama šali. Međutim, njegova ozbiljnost spustila nas je na zemlju. Igračima nije bilo drago ustajati tako rano, ali morali su ga slušati jer je on trener i glavni autoritet. Nevjerojatno je koliko se brzo stvorila kemija između njega i igrača. Ne samo da su postali najbolji prijatelji već jedna velika obitelj”, dodao je.

‘Dalića možeš samo voljeti’

“Svojom iskrenošću i skromnošću brzo je stekao veliko povjerenje i naše obitelji Al-Madalj, vlasnika kluba. Dalić nije bio samo trener već i naš kućni prijatelj i dio obitelji. Išao je s nama svuda. Bio je na svim našim manifestacijama i proslavama. Za saudijske običaje bilo je malo čudno da je stranac postane dio naše obitelji, ali Dalić je takav da ga možeš samo voljeti”, zaključio je Fahd Al-Madalj.