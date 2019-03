PREDSJEDNIK CRVENE ZVEZDE: ‘Željeli smo dovesti Davora Šukera, a i on je bio zainteresiran za dolazak’

Nije Šuker bio jedini

Najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, danas predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker bio je jedan od igrača koje je željela dovesti beogradska Crvena zvezda. Ako je vjerovati riječima predsjednika tog kluba Svetozara Mijailovića koje prenosi Kurir, i sam Šuker bio je zainteresiran za taj transfer.

Govoreći o nogometašima koje je taj klub htio vidjeti u svojim redovima Mijailović je kazao:

“Bilo je igrača. Postoje možda i prikladniji sugovornici od mene, ali znam da su veliki igrači koji su se u Europi kasnije dokazali sa prostora bivše Jugoslavije bili na radaru Crvene zvezde.”

Uspješna karijera

“Recimo, znam sigurno za Davora Šukera, da se nije dogodilo to što se kasnije dogodilo, da bi bio taj za koga smo bili zainteresirani. Bio je i on da dođe u Crvenu zvezdu. To je ona generacija koja je osvojila juniorsko Svjetsko prvenstvo u Čileu.”

Šuker je nakon nastupanja za Osijek karijeru nastavio u Dinamu, a potom ostvario transfer u Sevillu za koju je nastupao od 1991. do 1996. Uslijedile su godine u Real Madridu s kojim je osvojio i Ligu prvaka prije odlaska u Arsenal. Igrao je još za West Ham i 1860 München.