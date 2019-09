PREDSJEDNIK BARCELONE OTKRIO DETALJE PREGOVORA ZA NEYMARA: Progovorio i o ulozi Ivana Rakitića u cijeloj priči

Bartomeu je rekao da je nekoliko klubova pregovaralo o dovođenju Neymara, no nije naveo njihova imena. Mediji su ranije tvrdili da su to bili Real Madrid i Juventus

Barcelonin predsjednik Josep Maria Bartomeu rekao je u petak navečer kako PSG-u nije nudio igrače u zamjenu za brazilskog napadača Neymara, nego da ih je francuski prvak tražio tijekom pregovora.

“Barcelona nikada nije ponudila svoje igrače. PSG je taj koji ih je tražio tijekom pregovora”, rekao je Bartomeu u razgovoru za klupsku televiziju Barca TV.

“Pregovori se nisu materijalizirali jer klub nije mogao prihvatiti zahtjeve PSG-a“, dodao je.

Prije nego je 2. rujna završio prijelazni rok za igrače pod ugovorom francuski i španjolski mediji izvještavali su kako je Barcelona nudila više igrača, jer nakon kupnje Antoinea Griezmanna i Frenkija de Jonga za 195 milijuna eura, nije imala otprilike jednaki iznos novca za Neymara.

Rakitić u kombinacijama

Među navodno nuđenim igračima bili su spomenuti Ivan Rakitić, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, Nelson Semedo i Jean-Clair Todibo. Nakon što je zatvoreno tržište španjolski mediji su izvijestili da su neki igrači nezadovoljni što ih se uključivalo u pregovore, napose 31-godišnji dokapetan hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić koji je početkom ljeta poručio da se vidi i dalje u Barceloni.

Rakitić koji je od 2017. godine kod trenera Ernesta Valvardea bio standardni član udarne postave u početne tri prvenstvene utakmice je odigrao svega 45 minuta. U zadnje dvije Valverde ga nije uvodio u igru. Rakitić je nakon toga je otkazao i nastupe za Hrvatsku protiv Slovačke i Azerbajdžana, a izbornik Zlatko Dalić je rekao kako je razlog njegovo sređivanje situacije u klubu.

Barcelonini igrači koji nisu s reprezentacijama dobili su slobodne dane od četvrtka do ponedjeljka.

Neymar ni u planu

Bartomeu je rekao kako Neymar do ljeta nije bio u njihovom planu.

“Barca je već bila napravila planirano slaganje momčadi kada smo saznali da Neymar želi otići iz kluba. Do tada ga nismo namjeravali dovesti. Ja sam čak bio i rekao da on niti ne želi napustiti PSG, no onda je Leonardo (sportski direktor PSG-a) rekao kako su mu otvorili izlazna vrata”, izjavio je Bartomeu.

“Kad se Neymar tako pojavio na tržištu svi smo se u klubu složili, od sportskog direktora Abidala do trenera Valverdea, da bi trebalo iskoristiti priliku koja se pojavila. Pregovarali smo, ali pregovori nisu uplovili u željenu luku zbog zahtjeva PSG-a”, dodao je.

Nije, međutim, naveo što je točno tražio PSG.

Francuski prvak također nije javno otkrio svoje zahtjeve i zašto se dvije strane nisu uspjele usuglasiti.

“Smatram da je u slučaju Neymara naša pozicija uvijek bila jasna. Barcelona je uvijek znala što želimo. To je bilo jasno”, rekao je PSG-ov sportski direktor Leonardo Araujo novinarima 2.rujna.

“Prvu Barceloninu pisanu ponudu zaprimili smo 27. kolovoza, pet dana prije zatvaranja tržišta. Čak smo pristali govoriti o drugim igračima kako bismo zaključili posao. No naši zahtjevi nisu bili ispunjeni, nismo dobili pisani sporazum s našim zahtjevima”, dodao je ne navodeći koje su zahtjeve imali, niti o kojim su igračima razgovarali.

U igri su bili Real Madrid i Juventus

Bartomeu je rekao da je nekoliko klubova pregovaralo o dovođenju Neymara, no nije naveo njihova imena. Mediji su ranije tvrdili da su to bili Real Madrid i Juventus.

Neymar, koji je od 2013. do 2017. godine bio u Barceloni, ostao je tako u PSG-u s kojim ima ugovor do ljeta 2022. godine.

“No ponavljam, Neymar nam je bio dodatni igrač već smo imali isplaniranu momčad. Cilj nam je bio dovesti veznog igrača, napadača i vratara jer je Cillesen htio otići”, napomenuo je Bartomeu.

Barcelona je dovela napadača Griezmanna, veznog De Jonga i vratara Neta.

“Htjeli smo dovesti i De Ligta (braniča Ajaxa), no on je odlučio ne doći u Barcu”, izjavio je.

Klupski predsjednik je rekao kako kapetan Lionel Messi ima ugovor do ljeta 2021. godine, no da u njemu stoji kako može slobodno otići već iduće ljeto bude li htio, no uvjeren je da će on ostati i duže. Dodao je da su i Andres Iniesta, Carles Puyol i Xavi Hernandez imali takve ugovore s mogućnošću ranijeg odlaska.

“To su igrači koji zaslužuju tu slobodu, no ne treba se zbog toga brinuti, jer su oni jako privrženi Barci. Želimo da Messi ostane i nakon 2021. godine. Mirni smo po tom pitanju”, poručio je Bartomeu.