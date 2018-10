PRED MODRIĆEM JE POSEBNI EL CLASICO: Luka 16. put igra utakmicu svih utakmica, ali ovaj put ona je za njega važnija no ikad prije

Hrvatski veznjak u nizu je nešto slabijih igara

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u nedjelju će odigrati svoj šesnaesti El Clasico, a u usporedbi s prijašnjima u kojima je nastupio, navodi As, ovaj je za njega od posebnog značaja.

Španjolski izvor podsjeća da je Modrić dobitnik FIFA-ine nagrade The Best i jedan od favorita za osvajanje Zlatne lopte. Dakle, pred njim je posljednja velika utakmica za uvjeriti glasače da njemu ukažu povjerenje pri izboru za najboljeg. Nakon vrhunskih predstava na Svjetskom prvenstvu koje su Hrvatskoj donijele srebrnu medalju, a njemu samome titulu najboljeg igrača turnira, porasla su nadanja da bi Modrić mogao biti sljedeći osvajač Ballon d’Ora. Posebice nakon što je u vitrine svog doma odnio i FIFA-ino priznanje The Best.

Zadnja šansa

Ono na što As pritom upozorava su nešto slabija izdanja hrvatskog veznjaka Real Madrida koji je, vjeruje se, pao u poretku iza Antoinea Griezmanna koji je dio jake kampanje da se osvajaču svjetskog zlata (i Europske lige te UEFA-inog Superkupa) udjeli priznanje.

Španjolski izvor El Clasico naziva posljednjom Modrićevom šansom za isticanje snaže kandidature za priznanje koje će biti uručeno 3. prosinca, ali za koju se glasovati može do 9. studenoga. Utakmice u kojima se još može istaknuti – a izgledno je da će preskočiti ogled u Kupu kralja Melille – one su protiv Valladolida u prvenstvu te Viktorije Plzen u Ligi prvaka, dakle utakmice koje su ‘manje’ u odnosu na derbi protiv Barcelone.

Poražavajući podatak za Modrića pred odlazak na stadion Camp Nou je činjenica da je Real s njime ondje slavio samo jednom u pet pokušaja…