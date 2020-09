PRAVO JE VRIJEME DA SE KAŽE ŠTO SE RAKITIĆU ZAPRAVO DOGODILO: Znate li kroz kakvu je metamorfozu prošao i što ga sada tek čeka?

Na Camp Nou stigao je prije šest godina i mnogi su u njemu vidjeli zamjenu za legendu na odlasku Xavija Hernandeza

Neka vas ne zavara kurtoazna Barcelonina “oproštajka” koju su priredili svom najodanijem i najvjernijem vojniku u posljednjih šest godina. Da se ne lažemo previše, Ivan Rakitić u tom je periodu uglavnom dobivao samo maćehinski tretman, a realno, zbog svega što je radio na terenu i izvan njega za svoj klub, zaslužio je možda čak i status, sad ćemo možda malo i pretjerati, ali ‘ajde’, klupske ikone.

Na Camp Nou stigao je prije šest godina i mnogi su u njemu vidjeli zamjenu za legendu na odlasku Xavija Hernandeza, vjerojatno je i on sam sanjao preuzimanje uloge “playmakera” i kreatora, ali brzo su ga otuširali hladnom vodom. Rakitić je u Barceloni doživio naglu metamorfozu. Stigao je tada iz Seville kao “desetka”, kao ključni igrač, razigrivač, asistent i strijelac i najveća zvijezda andaluškog kluba. No, stigao je u sredinu u kojoj su tada igrali ponajbolji igrači svijeta i na koncu je on bio taj koji je morao svoju igru i stil prilagoditi njima.

Bio je igrač za poželjeti

Zaista bi malo koji igrač na svijetu dopustio da ga u najboljim nogometnim godinama netko tako oblikuje, degradira, limitira, izmišlja mu pozicije, smanjuje mu ulogu u igri, postepeno ga sklanja u pozadinu i pretvara iz zvijezde u običnog rudara. Dakako, biti rudar u jednoj slavnoj Barceloni opet nije mala stvar, ali u očima navijača i medija ti, takozvani, rudari, obično bivaju proglašavani beskorisnim igračima, igračima bez stvarnih uloga i utjecaja u igri, igračima koji popunjavaju prostor, pokrivaju rupe, koji su tu kao ispomoć ili najgore tek potrošna roba.

Rakitić je bespogovorno prihvatio sve što je klub od njega tražio. Igrača poput Rakitića klubovi mogu samo sanjati. Nimalo prgav, nimalo bahat, respektira suigrače i protivnike, prihvaća trenera ma kakav god da on bio, ne svađa se s nadređenima, nema konflikte sa suigračima, obiteljski je čovjek koji ne “partija” i ne luduje s noćnim izlascima. Vrhunski je sportaš i veliki profesionalac, tako reći, pravi ambasador svog kluba.

Zaboravljeni trofeji i žrtva

Je li Barcelona to cijenila kod Rakitića? Ne, nije. Šest je godina šutio i radio svoj posao, izborio se u međuvremenu i za bolji ugovor, izborio se za stalno mjesto u momčadi, odigrao je 310 utakmica, zabio je 35 golova i 42 je još namjestio, što je izuzetan učinak s obzirom na to da je većinu karijere u Barceloni proveo na poziciji s koje se rijetko dolazi u gol-šansu i što je bio okružen razmaženim superzvijezdama koje se tresu kao motor FAP-a u leru ako ne dobiju loptu, ako im se ne otvori prostor, ako ne zabiju gol ili ako ih se ne gurne u šansu za pogodak. Rakitić je s Barcelonom osvojio četiri prvenstva, Ligu prvaka, četiri Cope del Rey, svjetsko klupsko prvenstvo, europski Superkup i tri Superkupa Španjolske. I sve se to, nažalost, negdje po putu zaboravlja i ti silni trofeji i ta golema žrtva i sav se taj uspjeh pripisuje uglavnom Lionelu Messiju i kompaniji iz napada.

Neke je utakmice odlučio baš on svojim golom ili asistencijom, čovjek je zabio u finalu Lige prvaka protiv Juventusa, što mu je sigurno najvažniji gol u karijeri. Iako to navijačima Barcelone ne predstavlja puno, ali Rakitić je 2018. godine bio ključni i prema skromnom sudu autora ovog komentara, najbolji igrač hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje je Hrvatska uzela srebro i to nakon sezone u Barceloni u kojoj je odigrao 55 utakmica za Barcelonu, odnosno 4266 minuta, dakle gotovo cijelu sezonu odradio je u punoj minutaži. Istovremeno na tom istom prvenstvu većina njegovih suigrača, poput Lionela Messija, Busquetsa, Albe, Piquea, Suareza, Ter Stegena i da ne nabrajamo, odigrala ispod razine u svojim reprezentacijama.

Messijev posilni

U Hrvatskoj je nakon prvenstva, dakako, bio heroj, ali Barceloni to, očito, nije previše značilo. U sljedeće dvije sezone, posebice u 2018./19. izvukli su iz Rakitića maksimum, izraubali ga do maksimuma i konačno ove sezone odlučili da im više nije potreban. Iznenada je izbačen iz prve momčadi, premješten na klupu i osuđen na mrvice. Što Rakitić radi? Šuti i čeka svoju šansu. S 32. godine na leđima u vrhunskoj natjecateljskoj formi gubi status prvotimca bez nekog prevelikog objašnjenja i kada igra služi isključivo kako bi odrađivao Messijeve defenzivne zadaće. Čovjek koji je prije nekoliko godina bio “playmaker”, koji je asistirao i zabijao, kreirao, proigravao, dirigirao igrom i tempom, sveden je isključivo na Messijevog posilnog.

I tu je Rakitiću konačno, možda i malo prekasno, pukao film. Proljetos je počeo uzvraćati i prkositi Barceloni, ali pritom nije zabušavao i zanemarivao svoj posao. Zatražio je izlaz, zatražio je transfer u Sevillu i forsirao ga do zadnjeg dana, ali opet velimo, pritom se nije ponio neprofesionalno već je paralelno s tim radio svoj posao na terenu onako kako je trener Quique Setien od njega i tražio.

Konačno – Sevilla

Na koncu Barcelona mu je opet maćehinski odgovorila. Nekoliko su se mjeseci natezali sa Sevillom oko prelaska Rakitića. Barcelona nikako nije htjela pustiti Hrvata ispod, pomalo nerealnih, 20 milijuna eura, znajući da im Sevilla to ne može platiti. Htjeli su Rakitića uključivati u neke svoje poslove s razmjenama igrača, ali zaboravili su da se u takvom načinu poslovanja ipak nešto pita i igrača. Rakitić je ovaj put ostao čvrsto ukopan u svom rovu i inzistirao je na Sevilli. Navijači su ga razapeli po tko zna koji put u njegovoj Barceloninoj eri, ali sada, kao niti u ranijim slučajevima s napadima navijača, Rakitić je ostao gospodin.

Dogovor je na kraju ipak postignut. Kako su španjolski mediji prenijeli, Barcelona se zadovoljila time da više neće morati plaćati osam milijuna eura Rakitićeve plaće, dobit će nešto novca od Seville kroz razne bonuse i ako ovi izbore Ligu prvaka ili Europa ligu s Rakitićem i na kraju su ga postili za 1.5 milijuna eura. Sada valja spomenuti detalj koji zapravo govori koliko je Rakitić zapravo posvećen svom poslu, nogometu, koliko cijeni Sevillu, koja jednako tako cijeni njega i koliko je, pa moramo to malo fanatično reći, velik igrač. Naime, navodno je pristao na drastično smanjenje plaće, s osam milijuna eura godišnje past će na tek milijun i pol eura.

Očito mu novac u ovom slučaju nije bitan, očito želi karijeru završiti u klubu u kojem će ga cijeniti i voljeti, u klubu koji ga je na neki način stvorio i lansirao među elitu.

Postaje ključni igrač?

A što Rakitića čeka u Sevilli, aktualnom osvajaču Europa lige i četvrtoplasiranoj momčadi Primere? E to je zaista teško reći. Sigurno je da neće imati sekundarnu ili tercijarnu ulogu kao u Barceloni, sigurno je da će vjerojatno biti fokalna točka u momčadi jer Sevilla je ostala bez glavnog “playmakera” Evera Banege koji je otišao u Al Shabab. Sportski direktor Seville, Monchi, tek je počeo graditi momčad za novu sezonu i Rakitić sigurno neće biti jedino pojačanje, posebice zato što je nije bio skup, ali Španjolac mu sigurno neće dovoditi neku jaku konkurenciju i bit će vjerojatno najveća zvijezda Seville.

Trener Julen Lopetegui koristi uglavnom napadačku formaciju 4-3-3 i Rakitiću će pripasti uloga centralnog veznog, otprilike na istom mjestu gdje je igrao u Barceloni i gdje igra u reprezentaciji. Ono što će Rakitiću savršeno odgovarati jest činjenica da Sevilla ne igra visoki pressing prilikom obrane i neće se morati previše trošiti, a opet u ofenzivnom segmentu, ako će Lopetegui njemu prebaciti sve dužnosti koje je imao Banega, može se očekivati da će Rakitić imati gotovo jednaku ulogu koju je imao u svom prvom mandatu u Sevilli. Dakle, bit će “play”, računat će se na to da on pokreće napade, kreira šanse, proigrava, kontrolira igru, diktira tempo.

Zamjenik svog zamjenika

To je nešto što Rakitić već dugo, dugo nije igrao. Njegova je statistika nešto slabija od Banegine, iako igraju na istoj poziciji. No, uloge su im sasvim drugačije. Rakitić je prošle sezone bio Messijev posilni, a Banega ključni “play” Seville s puno više slobode i značaja u igri. U prosjeku je Argentinac imao 85.1 dodira po utakmici, Rakitić tek 55, kreirao je u prosjeku devet prilika, Rakitić tek jednu, ključna dodavanja debelo idu na stranu Banege 1.6 naspram 0.6 Rakitićevih, točnih dodavanja također kojih je Banega imao 57.6 naspram 42.2 Rakitićeva. Točnih dugih lopti Banega je slao 7.6 u prosjeku, Rakitić tek 1.7.

Kada je obrana u pitanju, tu su podjednaki. Obojica imaju 0.5 presječenih lopti po utakmici, Banega je uzimao 1.3 lopte, a Rakitić 0.9 po utakmici, Banegu su predriblavali 1.5 puta po utakmici, Rakitića tek 0.6, otklonjenih opasnosti Rakitić ima 0.5, Banega tek 0.1. Kada su u pitanju driblinzi i dueli, Banega je imao 1.8 uspješnih, Rakitić samo 0.3 po susretu. U duelima je Banega također bio nadmoćniji s 5.3 po utakmici naspram Rakitićevih 3.0. Rakitić je pak gubio posjed 6.9 puta, a Banega u prosjeku golemih 16.9.

Spomenimo i kako je baš Banega doveden kao zamjena za Rakitića prije šest godina, a pomalo paradoksalno Rakitić sada dolazi kao zamjena svoje zamjene.

Mogao bi eksplodirati?

Međutim, naglašavamo opet, Rakitić je u Barceloni igrao sasvim drugačije, ofenzivno zatvorenije i limitiranije, a Banega je imao gotovo potpunu slobodu i podređenost. Dakle, ako će mu Lopetegui dati ulogu koju je imao Banega Rakitić bi prema svemu sudeći mogao eksplodirati i vratiti se “na staro”. Odlične su to vijesti i za reprezentaciju jer Zlatko Dalić će dobiti Rakitića kakvog želi, razigranog, raspoloženog i liderski nastrojenog. Kažemo, puno je tu nepoznanica jer nitko ne zna kako će Sevilla igrati u novoj sezoni, ali u svakom slučaju Rakitić bi lako mogao opet biti glavni. I neka bude, ako je itko to zaslužio onda je to on.