PRAVILA NENADA BJELICE: Dopušta igračima pivo ili čašu vina, a tko zakasni pola sata – 1000 eura!

Bjelica dopušta korištenje mobitela do 45 minuta prije početka treninga

Nakon što su Plavi kiksali u Varaždinu (1:0) prošlog mjeseca, poslije one veličanstvene pobjede u Maksimiru protiv Atalante (4:0), Nenad Bjelica prozvao je svoje igrače zbog nastupa, a posebno Hajrovića i Gojaka.

IKONA BIJELIH O DINAMU I VRUĆOJ TEMI U SPLITU: ‘To se izgubilo i tu ne bi trebao nitko uzmicati. Kopić, Oreščanin i ostali nisu glavni problem Hajduka’

Prodrmao svlačionicu u rujnu

Bjelica je neposredno nakon poraza od Varaždina prodrmao svlačionicu, upalio alarm i bez dlake na jeziku progovorio o potencijalnom nezadovoljstvu igrača minutažom, o onima koji su poletjeli, koji misle da zaslužuju bolji status, koji su glavom još bili u utakmici protiv Atalante. Neke je očito malo ponijelo, ali strateg plavih brzo je takve prizemljio…

Čvrsta ruka na terenu i autoritet

Čvrsta ruka kad je u pitanju nogomet i autoritet nešto je što je Nenad Bjelica izgradio u svlačionici Dinama među prvim stvarima.

“Svaki trener ima svoje ideje i pristupe. Bjelica se otpočetka karijere, pa i sad u Dinamu, odlučio na fleksibilan i human pristup prema igračima. Oni koji ga dobro poznaju kažu da je Bjelko fleksibilan svugdje osim na treningu”, piše web izdanje 24sata i otkriva kako su igrači Dinama nakon remija protiv Šahtara (2:2) u avionu mogli piti alkohol.

Konzumacija alkohola

Naravno, u umjerenim količinama. Tako je kod Bjelice nakon svake utakmice. Tko želi može malo popiti, a kad su prigode posebne, kad je primjerice osigurano europsko proljeće ili kad je u 1/16 finala Europske lige eliminirana Viktorija Plzen, onda igrači mogu ostati vani do kad žele. Pa sve i do jutra.

Karantena i mobitel

Što se tiče karantene, prije europskih utakmica uvijek se ide u nju. Kad je momčad u Zagrebu, onda igrači prije tih utakmica spavaju u klupskom hotelu. Tamo bez problema mogu koristiti mobitel. Do sat i pol prije utakmice Bjelica dopušta korištenje mobitela. Kad je u pitanju trening, onda igrači do 45 minuta prije početka mogu koristiti mobitel. Onda ga moraju ostaviti, njihov trener želi da tih 45 minuta do treninga u svlačionici provedu u zajedničkom razgovoru, a ne na mobitelu.

Kad su u pitanju utakmice HNL-a, onda nema karantene i dinamovci na utakmice dolaze od svoje kuće. No, Bjelica ima zanimljivo pravilo kad su u pitanje domaće utakmice. Večer prije utakmice oni moraju najkasnije u 23 sata biti doma.

Kazne za kašnjenje

Ne voli Bjelica kašnjenje na trening. Pa tako ako netko zakasni do 10 minuta, platit će 100 eura. Ako zakasni između 10 i 20 minuta, onda plaća kaznu 300 eura, a 500 eura je kazna ako se kasni između 20 i 30 minuta.

Pola sata kašnjenja i više od toga platit će 1000 eura. Novac od tih kazni ide u zajedničku blagajnu. Potroši se kasnije na zajedničkim druženjima igrača i stožera, a blagajnik je Petar Stojanović, stoji u tekstu 24sata.