‘To pokazuje nedostatak poštovanja prema svim drugim igračima i stručnom stožeru’

Jedan od najboljih napadača svih vremena, legendarni 42-godišnji Brazilac Ronaldo Luís Nazário de Lima, mišljenja je kako nogometna javnost previše uzdiže Messija u nebesa, a ne poštuje dovoljno ostale igrače Barcelone. To je “pravi Ronaldo” istaknuo u razgovoru za poznatu madridsku Marcu.

‘Barcelona ima sjajnu momčad i najboljeg igrača na svijetu, ali…’

“Barcelona ima sjajnu momčad i najboljeg igrača na svijetu, Messija”, kazao je Ronaldo na eventu Santander Banke.

“Drugi dan, pak, čujem kako su za poraz, kad Barcelona izgubi kao što je u utorak izgubila od Liverpoola, kako su za poraz krivi Valverde, Coutinho, ali ne i Messi. No, kad pobijede, e onda je to zbog Messija. To pokazuje nedostatak poštovanja prema svim drugim igračima i stručnom stožeru”, kazao je Ronaldo.

‘Intenzitet Liverpoola nije bio iznenađenje za Barcelonu’

Dvostruki pobjednik SP-a tvrdi da nije iznenađen što su Redsi pobijedili u Liverpoolu i prošli u finale Lige prvaka:

“Kada je momčad puno motiviranija, s intenzitetom koji je primjetno veći od protivnika, može se dogoditi tako veliki preokret”, objasnio je.

“Intenzitet Liverpoola nije bio iznenađenje za Barcelonu, ali im je nedostajalo malo sreće. Sad su je imali. Prva utakmica bila je sjajna utakmica Barcelone, s iznimnim nastupom Messija, ali u uzvratnoj utakmici Liverpool ih je preplavio intenzitetom, željom i karakterom”, zaključio je Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Redsi u finalu Lige prvaka protiv Tottenhama

Nogometaši Liverpoola prije tri dana ostvarili su nevjerojatan pothvat nakon što su u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka na Anfieldu pobijedili Barcelonu sa 4-0 i tako nadoknadili tri gola zaostatka iz prve utakmice. Golove u čudesnoj večeri engleskog giganta zabili su Divock Origi (7, 79) i Georginio Wijnaldum (54, 56). Dejan Lovren nije nastupio za Liverpool koji je drugu godinu uzastopce ušao u finale, dok je Ivan Rakitić igrao za Barcu do 80. minute. Tako će se u velikom finalu 1. lipnja na Wanda Metropolitano igrati dvije engleske momčadi, Liverpool i Tottenham, koji je zahvaljujući golovima u gostima u srijedu navečer prošao Ajax (ukupni rezultat 3-3, 2-3 za Spurse u drugoj utakmici u Amsterdamu).