PRAVA ISTINA O BOLTU: ‘On nikad neće postati nogometaš, pa ‘štopa’ poput trampolina. Ta ideja je šamar profesionalcima’

Bivši irski nogometni reprezentativac Andy Keogh uvjeren je da je to nemoguća misija

Osmerostruki olimpijski pobjednik i bivši sprinter Usain Bolt i dalje se nalazi na probi u australskom klubu Central Coast Mariners s kojima trenerima od kolovoza u nadi da će nakon blistave atletske karijere ostvariti i nogometnu. Da od toga neće biti ništa siguran je bivši irski nogometni reprezentativac Andy Keogh koji je njegovu sposobnost zaustavljanja lopte prvim dodirom usporedio sa – trampolinom.

Marketinški – da, igrački – ne

“Neće uspjeti. Lijepo je što se pažnja usmjerila prema australskom prvenstvu, no ne slažem se s idejom da on zaigra ovdje. Pokazao je djelić potencijala, ali ta ideja je poput šamara profesionalnim nogometašima u ligi”, veli Keogh koji je kroz karijeru nastupao za mnoge engleske klubove, među njima Wolverhampton s kojim je osvojio Championship.

“Marketinški je to dobar potez, ali gledano skroz prizmu nogometa to je farsa. Postoji li netko tko uistinu misli da bi on bio pojačanje, mislim da se takva osoba ne bi smjela nalaziti na poziciji da donosi odluke takvog tipa”, dodaje Keogh koji u Australiji nastupa za momčad Perth Glory.

Inače, trener Marinersa Mike Mulvey je već nekim svojim izjavama ili izbjegavanjem direktnog odgovora na upit o Boltu-nogometašu dao naslutiti da niti sam nije pobornik te ideje.