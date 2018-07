U subotu, dan uoči finala SP-a, pred novinare su izašli izbornik Zlatko Dalić i Luka Modrić

Na posljednju novinarsku konferenciju uoči finala Svjetskog prvenstva protiv Francuske (nedjelja, 17 sati) u subotu u 11 ujutro po hrvatskom vremenu, stigli su kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić. Novinara je bilo puno, kako i ne bi. Radi se o finalistima Svjetskog prvenstva. Na posljednju presicu prije finala, stoga, došli su najvažniji “glumci” ove čudesne hrvatske predstave u Rusiji…

Prvo pitanje odmah je iznenadilo Modrića, novinar ga je upitao kako se nosi s hendikepom zbog visine. Luka je mali, ali je genije, to svatko zna…

“Znate što, ja nikad nisam sumnjao u sebe, iako drugi jesu. Uvijek sam vjerovao da mogu doći ovdje gdje sam danas, da mogu postati dobar igrač. Sve ostalo mi je bilo samo dodatna motivacija u karijeri. Pokazao sam da ne treba biti visok za igrati nogomet”, rekao je veznjak Reala pa nastavio:

Najvažnije je da se nikad ne predaješ

“U životu sam dosta toga prošao, najvažnije je da se nikad ne predaješ, vjeruješ u sebe. Ima uspona i padova, no uvijek treba vjerovati u sebe. Treba se boriti za svoje snove, to me uvijek vodilo.”

Modrić o Zlatnoj lopti…

“Dosta puta sam ponovio da sam fokusiran samo na uspjeh reprezentacije. Drago ti je kad te spominju u kontekstu dobitnika Zlatne lopte, ali najbitniji je uspjeh reprezentacije. Samo da mi sutra osvojimo Svjetsko prvenstvo…”

‘Dalić nam je donio mir, vjeru…’

“U finalu smo Svjetskog prvenstva i naravno da je toliki utjecaj izbornika na sve ovo što se događa u reprezentaciji. Došao je u jednom teškom trenutku, u trenucima kad je bio upitan plasman na Svjetsko, vratio nam vjeru, pokazao i uvjerio nas da smo dobri, kvalitetni nogometaši, da možemo Donio nam je mir, podigao samopouzdanje. Najviše nam se sviđa njegova iskrenost i pristup svakom igraču. Presretni smo što je tu, što nas vodi. Pokazao je svoje vrijednosti kao trener i kao osoba. Što ću reći dečkima neposredno prije početka sutrašnje utakmice? Vidjet ćemo što će mi doći sutra, nisam razmišljao o tome.”, istaknuo je Luka Modrić.

Novinar BBC-a na solidnom hrvatskom pitao je izbornika o atmosferi u Hrvatskoj te rekao da bi naši navijači mogli izazvati potres osvoji li Hrvatska naslov prva svijeta…

“Ponosni smo i presretni kad vidimo kako hrvatski narod slavi, kako su svi u euforiji pored svih problema koji ih muče. Ljudi su zaboravili na sve probleme i ovih 25 dana živi ponosno i sretno. Tolika je euforija… Bez obzira što se dogodi sutra, promijenili smo Hrvatsku i sutra će biti potres tamo. Navijači su nam najveći motiv. Ako Bog da, bit će četiri milijuna ljudi na ulicama sutra i nadmašit ćemo Argentinu i Brazil po slavlju i to je ono što nas čini velikima i ponosnima u ovom trenutku”, rekao je Dalić.

‘Mi nismo inzistirali na treningu jer mi više nemamo što trenirati’

Izbornik se osvrnuo i na situaciju s ozljedama igrača…

“Sutra je finale SP-a i jednostavno igrači znaju što je to, a velika stvar koja me veseli je što će svi naši igrači reći ako nisu spremni. Stvorili smo takav odnos da će oni meni sigurno reći ako nisu na 100 posto. Mi nismo inzistirali na treningu jer mi više nemamo što trenirati, sve smo istrenirali, sve znamo i potrebniji nam je odmor od napora i treninga. Imamo nekih sitnih problema i nadam se da ćemo to riješiti. Ako i ne riješimo, nisam zabrinut, imamo igrača koji ih mogu zamijeniti. Imali su moji nogometaši puno problema, igrali su bez navijača, pokazali su karakter. Idemo sutra u fight pa što dragi Bog da”.

‘Trebamo gledati budućnost, ono što je iza nas više nije bitno’

Modrić se nadovezao na izbornika:

“Trebamo gledati budućnost, ono što je iza nas više nije bitno. Iako nas je to sve ojačalo”.

Dalić je istaknuo:

“Mi smo došli uživati u finalu, ne pada mi napamet pred igrače stavljati ikakav teret, neka uživaju, neka sutra igraju nogomet”.

Još jednom je ponovio kako je njegovim igračima najteže bilo igrati osminu finala protiv Danske.

‘Marijo je sjajan igrač, a to govori i njegova karijera. On nikada ne staje’

“Nama je to bila najteža utakmica. Sve one lijepe stvari iz skupine bile bi ništa da smo to izgubili. Zbog toga smo bili u grču. Sada nema pritiska i opterećenja. U finalu će biti pun stadion, cijeli svijet te gleda i neće biti grča. Dečki će igrati najbolje što znaju.”

Njemački novinari su ustvrdili kako je Marijo Mandžukić bolji igrač od Roberta Lewandowskog i kako je Bayern pogriješio što ga je prodao. Zašto je on tako poseban, zanimalo je njemačka pera.

“Marijo je sjajan igrač, a to govori i njegova karijera. On nikada ne staje, igra na svakoj poziciji na koju ga staviš. Trener s njim nema problema. On je iznimno važna karika u našoj momčadi. On je prvi igrač naše obrane, a zabija golove,” rekao je Dalić dodavši: “On sada uživa, raspoložen je i sve daje za Hrvatsku.”