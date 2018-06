Furija, ako prođe Rusiju u osmini finala SP-a, igrat će protiv Hrvatske (ako Vatreni prođu među osam najboljih)

Nakon zanimljive završnice u skupinama A i B poznato je da Hrvatska, ukoliko prođe osminu finala SP-a, u četvrtfinalu ide na pobjednika susreta Rusija – Španjolska. Očekivao se takav rasplet, ali vrlo lako je moglo biti drugačije, da je Maroko imao više koncetracije i, možemo reći – sreće!

Hrvatska će, tako, u osmini finala igrati s drugoplasiranom ekipom iz skupine C. Tamo se za prolazak bore Francuska, Danska i Australija i za očekivati je da će Francuzi biti prvi. Danci će proći ako ne izgube u srijedu od Francuske ili ako Australija ne pobijedi Peru…

Australija također može dalje, ali pod ovim uvjetom

U slučaju da Danska izgubi od moćnih Tricolora, Australija prolazi s bilo kakvom pobjedom zbog bolje gol-razlike ili više zabijenih golova, što se gleda na Mundijalu prije nego međusobni omjeri, kao što se gleda u, primjerice, Ligi prvaka. Pobijedi li, pak, Francusku, Danska će biti prva, a u tom slučaju bi Hrvatska u osmini finala igrala protiv jednog od favorita prvenstva, što nikako ne bi htjeli…

Urugvaj je svladao Rusiju s 3-0 i time je poslao domaćina u dio ždrijeba gdje će najvjerojatnije biti i Hrvatska, dok je Urugvaj kao mnogo kvalitetnija ekipa, koja je to danas i dokazala, otišla na sasvim suprotnu stranu ždrijeba. U gornjem dijelu ždrijeba veći je broj jačih momčadi, što je dobra vijest za Vatrene. Pisali smo već o tome, Hrvatska nikad nije imala lakši put do finala…

Španjolska na Rusiju u osmini finala

U kasnijem terminu u ponedjeljak, Španjolska je navečer igrala 2-2 s neugodnim Marokom. Time je osvojila prvo mjesto u skupini B, ispred Ronaldovog Portugala koji je igrao 1-1 s Iranom. Tako je Španjolska, koja se izvukla u posljednjim minutama jer je Maroko vodio 2-1, s 5 bodova, a zbog većeg broja postignutih golova, osvojila prvo mjesto u grupi B…

To znači da će Španjolska odmjeriti snage s domaćinom Rusijom u osmini finala, dok će pobjednik tog dvoboja u četvrtfinalu ići na pobjednika između Hrvatske i drugoplasirane momčadi skupine C, a to može biti, kao što smo spomenuli, Francuska, Danska ili Australija. Istovremeno, to znači i da će Portugal otići na drugu stranu ždrijeba, skupa s Urugvajem.