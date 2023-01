Novinar RTL- a Andrija Jarak gostovao je u Podcast Inkubatoru, te je pretresao razne teme, pa tako i završen Mundijal u Kataru.

Za razliku od Zlatka Dalića i Luke Modrića koji su Hrvatsku predstavljali na miran i ponizan način, Dragan Stojković, poznatiji kao Piksi, na klupi Srbije je bio jako nervozan. Cijelu situaciju oko Srbije, komentirao je Jarak:

"Kako pratim to intenzivno, pratio sam ih u kvafilikacijama.. Ti moraš znati da je tamo cirkus u savezu. Da je predsjednik saveza sad pod ozbiljnim optužbama (da je dobio velike bonuse, op.a.). Guraju Bjekovića iz Partizana pa Vučić to ne da jer određuje sve. Piksi je svojim autoritetom, karizmom, uspio njih povezati. Činjenica je da imaju dva top napadača - Mitrovića te Vlahovića - i Tadića… Sergeja čekamo 10 godina. Pavlović je monstrum od igrača. Olakotna okolnost je to što su im ova dva napadača ozlijeđena."

'Piksi je autoritet, seks afera je imala utjecaja'

Poznati reporter je istaknuo utakmicu protiv Kameruna kao ključnu:

"Meni je neshvatljivo da na 3:1 imaš riješenu utakmicu i dobiješ dva gola u dvije minute. Fali jedan fantazist, obrana je tanka, golman je li-la. I ta navodna seks-afera, i tko je bio s čijom ženom i to je sigurno imalo utjecaja. Piksi je autoritet. Čudne su mi te njegove psovke. Doživjeli su fijasko. Mi smo u nogometu puno ispred njih, a oni u košarci puno ispred nas", zaključio je Jarak.