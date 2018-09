POZNATI MENADŽER POTVRDIO ZA NET.HR: Sven-Göran Eriksson ponuđen Hajduku; Tudora opasno izigrali na Poljudu

‘Da, istina je sve što se piše i govori, Hajduku sam osobno ponudio Sven-Görana Erikssona’

Ugledni švedski nogometni stručnjak Sven-Göran Eriksson ponuđen je Hajduku za novog trenera. Iskusni 70-godišnjak, koji je u svojoj bogatoj trenerkoj karijeri osvajao Kup Uefa i Kup pobjednika kupova, 1990. godine s Benficom bio i u finalu Lige prvaka i pet godina vodio reprezentaciju Engleske, želi doći u Hajduk!

Splićani u potrazi za novim trenerom

Splićani su u potrazi za novim trenerom, nakon što su se predsjednik Jasmin Huljaj i Željko Kopić “dogovorili” o rastanku, odnosno sporazumnom prekidu ugovora. Trebali su Tudor kao trener i Mario Stanić kao šef struke ući u splitski klub, ali od toga nije bilo ništa. Hajdukovih 48 sati ludila oko Kopića i sad novog trenera u hrvatskim medijima već su secirani, ipak se radi o sportskoj temi dana u našem medijskom prostoru.

U utorak su Kopić i sportski direktor kluba Saša Bjelanović razgovarali s igračima dva sata, činilo se kako će se situacija popraviti, kako su se riješile barem neke stvari, razmijenila su se mišljenja, no onda je došlo do preokreta. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Huljaj pokušao vratiti Igora Tudora, ali…

U srijedu navečer Huljaj je pokušao vratiti Igora Tudora koji je još pod ugovorom s Udineseom. Ponovno ga je nazvao priznavši pogrešku, ali time nije uspio Tudora nagovoriti da popusti i dogovori suradnju s najdražim klubom.

Tudor je naprosto izigran u razgovorima početkom ovoga tjedna, kada je s Huljajom praktički sve dogovorio, a onda je iznenađujuće odbijen nakon niza razgovora, javljaju Sportske novosti. No, zato su sad zainteresirani za Sven-Görana Erikssona, koji je tako, zbog navedenog, postao možda i prva opcija za trenera na Poljudu…

‘Hajduku sam kao agent osobno ponudio Sven-Görana Erikssona’

“Da, istina je sve što se piše i govori, Hajduku sam kao agent osobno ponudio Sven-Görana Erikssona. Gospodin Huljaj mi se javio i sad smo u tijeku s razgovorima. Ništa nekoliko dana nećemo znati jer je gospodin Eriksson na putu”, kazao nam je poznati hrvatski menadžer Miroslav Bičanić, inače agent i Marcela Brozovića, koji nam se javio iz Faroa, gdje će večeras prisustvovati prijateljskoj utakmici između Portugala i Hrvatske…

‘Uspostavili smo prve kontakte’

“Znači, uspostavili smo prve kontakte, sad ćemo vidjeti što će se dogoditi. Ne mogu doći do Splita u ovom trenutku jer sam u Portugalu na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije. Tu sam poslovno jer se brinem o karijeri Marcela Brozovića, pa sam zbog toga tu. Hoćemo li postići dogovor s Hajdukom, to sad ovisi o tijeku razgovora između predstavnika kluba i nas dvojice. vidjet ćemo, nemam vam za dati neki odgovor kad nismo napravili osobni sastanak. Dok se vratim iz Portugala, onda ćemo se sastati i vidjeti što ćemo dalje. To bi se moglo dogoditi u sljedećih nekoliko dana”, zaključio je Miroslav Bičanić.

Cijenjeno i priznato ime u nogometnom svijetu

Sven-Göran Eriksson cijenjeno je i priznato ime u nogometnom svijetu, u karijeri je vodio Degerfors, Göteborg, Benficu, Romu, Fiorentinu, Sampdoriju, Lazio, Man. City, Leicester. Kao što smo spomenuli, bio je izbornik Engleske, a uz Gordi Albion vodio je i reprezentacije Meksika, te Obale Bjelokosti.

Posljednjih godina boravio je u Kini na klupama Guanghzoua, Shanghai SIPG-a i Shenzhena (sadašnji klub Francka Ohandze) koji je napustio u lipnju 2017. godine. Od tad je bez posla, a Hajduk mu se otvara kao velika prilika i izazov.