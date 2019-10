POZNATE CIJENE ULAZNICA ZA DINAMOVU UTAKMICU GODINE: Evo koliko će vas koštati ulaz na Maksimir za utakmicu sa Šahtarom

Poznate su cijene ulaznica za utakmicu s ukrajinskim Šahtarom

Nakon tri kola Lige prvaka zagrebački je Dinamo na drugom mjestu u svojoj skupini, a za sigurno prezimljavanje u Europi, bilo u Ligi prvaka ili Europa ligi, “modrima” će svakako trebati sva tri boda protiv Šahtara. Utakmica četvrtog kola za sada je ključna za Dinamo, a sjajno je što se igra baš na Maksimiru.

Poznate su cijene ulaznica za utakmicu s ukrajinskim Šahtarom (6. studenoga, 21 sat). Cijena će biti ista kao i za dvoboj s Atalantom, tribina Sjever dolje – 120 kuna, tribina Sjever gore – 120 kuna, tribina Istok – 200 kuna, tribina Zapad gore – 200 kuna, tribina Zapad dolje – 300 kuna.

To su cijene u pretprodaji, koja će pak trajati od 2. studenoga do 5. studenoga, dok će na sam dan utakmice cijene biti nešto više (Sjever dolje i gore 150 kuna, Istok i Zapad gore 250 kuna, Zapad dolje 400 kuna).

Vlasnici Blue godišnje ulaznice imaju pravo prvokupa već od četvrtka 31.listopada od 9 do 17 sata na Ticket pointu. Blagajne će raditi od subote do utorka od 11 do 19 sati, naravno, ulaznice će svi koji žele moći kupiti i online.