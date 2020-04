POZADINA PRIČE O BOBANOVU OTKAZU: Legendarni suigrač Vatrenog iz Milana otkriva – ‘Izluđivali su Zvonu i pukao je’

Costacurta je i dalje prijatelj s Bobanom i nije mu baš najbolje “sjelo” to što su se onako ponijeli prema Hrvatu

Bivši suigrač Zvonimira Bobana iz dana kada je igrao za Milan i legendarni talijanski nogometaš, Alessandro Costacurta, dao je zanimljiv intervju za YouTube kanal Good Morning Volleyball u kojem je između ostalog komentirao i nedavni otkaz hrvatskom stručnjaku.

Costacurta je ikona Milana, cijelu karijeru je proveo na San Siru, osvojio je sve što se osvojiti moglo s crno-crvenima i danas se njegovo mišljenje itekako uvažava posebice kada je u pitanju njegov bivši klub.

Costacurta je i dalje prijatelj s Bobanom i nije mu baš najbolje “sjelo” to što su se onako ponijeli prema Hrvatu. Podsjetimo, Boban je nakon nepunih godinu dana otišao jer mu je izvršni predsjednik Ivan Gazidis radio iza leđa, to jest, htio je dovesti njemačkog stručnjaka Ralfa Rangnicka koji bi postao menadžer “engleskog” tipa i Bobana u toj priči više ne bi bilo.

Moralo se dogoditi

Kada je za to doznao, Boban je odmah reagirao i sve ispričao medijima i nakon toga je smijenjen. Costacurta pak veli da je i očekivao da će ovako završiti i to prije nego što se sve na kraju tako ružno rasplelo.

“Bobanov iznenadni odlazak iz Milana? Očekivao sam to i puno prije. Bio sam siguran da će otići. U Milanu se zapravo ne zna tko što točno radi, a ja znam svog Bobana i znam da nije jedan od onih koji će to trpjeti. Možda je na kraju bio malo preosjetljiv, ali, u Milanu su ga izluđivali. Ovo s trenerom Ralfom Rangnickom nije prvi put da su mu se miješali u njegove kompetencije i ovlasti. Nakon što su mu to napravili, on je pukao i napravio što sam i očekivao”, rekao je Costacurta.