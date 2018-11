POZADINA IZNENADNE SVETININE SMJENE: ‘Nije više htio biti Mamićev poslušnik, počeo mu se plesti u posao i planirao je napasti ZNS’

Razgovarali smo s više izvora o iznenadnoj smjeni čovjeka koji je šest godina bio jedan od ključnih ljudi Dinama

Vijest da je jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora Dinama u ponedjeljak s dužnosti smijenjen dopredsjednik kluba i član Uprave Tomislav Svetina, odjeknula je u hrvatskim medijima.

Odlazak čovjeka koji je prije šest godina u Dinamu preuzeo osjetljivu ulogu Damira Vrbanovića, također nepravomoćno osuđenog za krađu najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama te optuženog za udruživanje u zločinačku organizaciju s ostatkom društva, jasno je dalo do znanja da “nešto smrdi u državi Danskoj”.

Odluka donesena u Međugorju

Potvrdio je da su Dinamo i Zdravko Mamić na “vrućoj” liniji i kako je odluka o micanju Svetine donesena, nigdje drugdje nego u Međugorju. Odmah su se pojavile svakakve verzije događaja o tome tko je izbacio Svetinu iz Dinama i zašto je do toga uopće i došlo. U šturom priopćenju kojim je službeni Dinamo otkazao suradnju dopredsjedniku i članu Uprave, stoji da je tako odlučio Izvršni odbor kluba.

Svetina skrenuo s Mamićeve rute

Dinamo je iznenadio samo tri dana uoči povijesne utakmice sa Spartakom iz Trnave, u kojoj Modrima bod vjerojatno jamči proljeće u Europi, nakon dugih 48 godina posta. Ne samo da je iznenadio, nego se riješio čovjeka kojem je nepravomoćno osuđeni bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, ostavio klub u ruke da njime upravlja na već unaprijed zadanoj ruti u njegovom odsustvu, još kad su ga pravosudni organi počeli stiskati do te mjere da se morao posvetiti samo i isključivo svojoj obrani na sudu. Ali, Svetina je s te rute, u međuvremenu, odlučio malo skrenuti…

“Formalno je priča o ugovoru, a sadržajno je ta da je on već jako dugo kod Zdravka Mamića na ledu. Da ne sluša Mamića, da mu ne želi biti više slijepi poslušnik, da je počeo misliti svojom glavom. Čovjek ima zdrave pameti, nije bio više tipični Mamićev izvršilac. Imao je svoje ideje, prijedloge, uputio je kad nešto nije valjalo, nije neki tovarni radnik koji će tuđe budalaštine natrpati na leđa i to slijepo provoditi. I Zdravko je putem svojih miniona rekao ‘ajmo odavde'”, govori nam izvor dobro upoznat sa situacijom.

Želi biti šef ZNS-a

Tomislav Svetina počeo je pikirati čelno mjesto ZNS-a jer, “tko drži ZNS, drži i HNS”…

“Sve je puklo još prije, prije nekih godinu dana, prije posljednjih izbora za šefa HNS-a, Svetina je stao na stranu Miškovića i Kustića, zajedno s Horvatićem iz varaždinske županije, Markulinom itd. No, na kraju se Mišković dogovorio s Mamićem oko ‘primirja’ i podjele unutar Saveza, Kustić na mjesto direktora natjecanja, infrastrukture i razvoja HNS-a, Mišković na mjesto predsjednika, potajno naravno, Vrbanović ostaje, a sve je krenulo nizbrdo kad se Svetina počeo gurati u transfere Benkovića i ostalih, znači dogovarati transfere bez znanja Mamića. Jednostavno, počeo mu se plesti u posao”, govori nam izvor blizak vrhu HNS-u i nastavlja:

‘Pokušao je stvoriti kritičnu masu za preuzimanje ZNS-a’

“Ali, to nije najveći problem nego to što je Svetina pokušao stvoriti kritičnu masu za preuzimanje ZNS-a. Svetina je i jednom prigodom jasno kazao kako nije on taj koji će gurnuti Zdravka Mamića u provaliju, ali nisam ni taj koji ga će spašavati. Svetina ima više ‘spavača’ u IO HNS-a i intimus je s jednim od ključnih ljudi u HNS-u. Tako bi se ‘bratoubilački rat’ mogao nastaviti”.

Krajem lipnja, za vrijeme trajanja Mundijala u Rusiji i hrvatskog puta prema povijesom srebru, u medijima se pojavila priča o tome kako je propao pokušaj rušenja Zlatka Dalića. Navodno je Zdravko Mamić naredio smjenu izbornika, ali su mu ‘košaricu’ dodijelili čak i najlojalniji ljudi.

Usprotivio se Mamiću u ožujku oko Dalićeve smjene

U centru događaja spominjao se i “čovjek koji je od Damira Vrbanovića preuzeo izvršnu vlast, Marijan Kustić zajedno sa svojim pobočnicima”, kao i Tomislav Svetina koji se navodno također usprotivio Mamićevoj jasnoj poruci da se Zlatka Dalića smijeni s mjesta izbornika nacionalne selekcije, a to se dogodilo nakon poraza od Perua na američkoj turneji u drugoj polovici ožujka. Ovo se poklapa s tom pričom, čini se kako je dolaskom Igora Kodžomana na mjesto predsjednika Uprave GNK Dinamo počela i operacija Svetinine smjene u klubu…

Treći izvor s kojim smo razgovarali na ovu temu kazao nam je sljedeće:

“Svetina se kandidira za predsjednika ZNS-a, skupio je deset potpisa već prošli tjedan. Svetina je htio napasti ZNS, a tko ima ZNS ima i HNS. Smijenjen je i zbog toga što u klubu sumnjaju da je bio u kontaktu s navijačima Dinama. Iako nije, oni tako misle. To su sad još sve teorije, ali zanimljivo će biti vidjeti što je od svega istina. Također, malo se i osokolio, htio je i on biti šef u klubu. Ovo je dokaz da Mamić sve dirigira iz Međugorja. On je to sad pokazao. Kodžoman će doći na Svetinino mjesto, najvjerojatnije. Svetinu će sad odmah maknuti iz Izvršnog odbora HNS-a”, priča nam drugi izvor upoznat sa situacijom.

‘Svetina i Škegro su pokrenuli agenciju za igrače, Svetinin veliki grijeh je i Hasić’

Prema jednoj od teorija, Svetina je sam s bivšim financijskim direktorom Dinama Matejom Škegrom, koji je samovoljno otišao iz trećeg mjeseca iz kluba, pokrenuo agenciju za igrače i preuzeo dosta klinaca u klubu, neki su čak obavljeni i na Transfermarktu. Agencija je registrirana na Mateja Škegru i zove se MSports PRO. Navodno da je u čitavoj ovoj priči iza Škegre stoji Svetina. Druga stvar je i ta da je Svetina zeznuo oko malog Hasića jer je to on odradio, odnosno da se dogovorio s njegovim novim menadžerom. Treće stvar je ta da je krenuo protiv Mamića i Šukera u dogovoru s HDZ-om, da će on biti predsjednik ZNS-a i predsjednik HNS-a”, govori nam četvrti izvor.

Svetina je u Dinamo ušao 2012. godine iz Hrvatske lutrije i u rotaciji zamijenio Damira Vrbanovića, koji se preselio na mjesto izvršnog direktora, dok USKOK i pravosudni organi tvrde da je bio nešto poput glavnog tajnika Mamića i ekipe, čovjek od Zdravkovog povjerenja. Bio, prošlo, svršeno vrijeme.