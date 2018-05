POVRATNIK U ZAGREB: Bivši dinamovac vraća se kući i otkriva kakav je Bjelica uistinu trener

Nakon posudba u tri kluba, Mario Šitum vraća se u Dinamo

Nakon što je Nenad Bjelica izabran za novog trenera Dinama, odmah se u medijima pojavilo ime Marija Šituma. Bjelica ga je vodio i u Speziji i Lechu, a i dalje je pod ugovorom s Dinamom. Desni krilni igrač trebao bi se vratiti s posudbe iz Poljske i ponovno zaigrati na Maksimiru, to je i potvrdio za Sportske novosti.

“Mene su već prije mjesec dana zvali iz Dinama, da računaju na mene, da im kažem kakvi su mi planovi, ostajem li u Lechu. Tada smo se još borili za naslov, bio sam ‘pola-pola’, čekao sam hoće li me Lech otkupiti ili ne. No, kad je Bjelica otišao otamo, sve se nekako raspalo, shvatio sam da je vrijeme da i ja odem. Nisam tad znao da će on u Dinamo, ispalo je, eto, da ćemo opet surađivati”, rekao je Šitum.

Lechu preskup…

Šitum je iz zagrebačkog Dinama 2012. otišao na posudbe prvo u Lokomotivu pa Speziju i u konačnici u Poljsku.

“Lechu sam, očito, preskup, imaju neke jeftinije opcije… Gledajte, ovdje sad plaču za Bjelicom. A meni je drago što će me opet voditi Šef, svaka čast svima, ali on je najbolji trener s kojim sam radio”, objašnjava Šitum i odgovara na pitanje o tome kakav je Bjelica trener.

Kod njega nema provlačenja

“Mislim da je to pravi Dinamov potez. Žao mi je prethodnog trenera Jurčevića, jer radi se o stručnjaku kojeg cijenim, međutim, kad je već ostalo ispražnjeno mjesto, Šef Bjelica najbolji je izbor. Što će donijeti? Puno toga dobroga, siguran sam. Kod njega nema provlačenja i izvlačenja, traži od igrača disciplinu, da ginu na terenu, da budu stalno, što se kaže, ‘u crvenom’. Napadačka igra, preko bokova, visoki presing”, zaključio je.