Reakcija Juraja Čošića iz udruge ‘Dinamo – to smo’ mi na povratak Zorana Mamića u klub

Povratak Zorana Mamića u Dinamo na mjesto sportskog direktora, iako je prema nepravomoćnoj sudskoj presudi osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u izvlačenju 116 milijuna kuna iz kluba, odjeknula je Hrvatskom i izazvala mnoštvo reakcija među Dinamovim pukom. Hrvatski nogometni prvak u srijedu je u 12 sati održao konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen novi tim. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Zoranov povratak dočekan s prijezirom

Zoranov povratak, nakon što je klub u tek završenoj sezoni ostvario najbolji europski rezultat u posljednjih 50 godina plasmanom u osminu finala Europske lige, dočekan je s prijezirom od strane onih koji godinama kritiziraju aktualnu vladajuću strukturu. Građani, navijači i članovi Dinama okupljeni u udruzi Dinamo – to smo mi oštro su reagirali na današnju presicu u Maksimiru gdje je Zoran Mamić svečano predstavljen kao direktor kluba…

“Ovo je ruganje svim dinamovcima i pravosudnom sustavu, ozbiljna pljuska i Hrvatskoj kao državi jer se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju na kojoj je to napravio, vraća se na mjesto zločina. Udruga članova ‘Dinamo – to smo’ mi najoštrije osuđuje ovaj potez kluba da vrati nepravomoćno osuđenog čovjeka koji je sudjelovao u pljački Dinama. Ovo je i pljuvačka u lice svima nama koji navijamo za ovaj klub. To je silovanje zdravog razuma i ne možemo vjerovati da se takvo što može dogoditi. Zamislite da je stvarno neko silovanje u pitanju i da se čovjek vrati na istu poziciju i da čeka pravomoćnost presude na poziciji na kojoj je počinio to djelo. Ljudi će nakon ovoga još manje vjerovati u pravnu držav”, kazao nam je predsjednik udruge Dinamo – to smo mi Juraj Čošić.

Zdravko pobjegao, a Hrvatska i Dinamo ostvarili povijesne uspjehe

Prije godinu dana Zdravko Mamić pobjegao je kako bi spas od pravosudnog sustava, po dobrom starom prokušanom hrvatskom običaju, pronašao u Bosni Hercegovini. U to vrijeme, situacija u klubu nije bila baš najbolja. Šuškalo se o tome kako pojedini igrači razmišljaju o odlasku, klub je financijski bio u teškom minusu…

No, odjednom je nad hrvatskim nogometom izašlo sunce, ono isto koje se dugo skrivalo iza tmurnih oblaka… Slučajno ili ne, nakon Zdravkovog odlaska hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebro na SP-u, a Dinamo je nakon 49 godina konačno prezimio u Europi. Napunila se klupska blagajna, a upravo ovaj posljednji detalj u udruzi Dinamo – to smo mi ističu kao ključni za ovaj “veliki povratak” Zorana Mamića:

‘Stvar je vrlo jasna’

“Stvar je vrlo jasna. Prije godinu dana klub je bio praktički u rasulu. Igrači su htjeli otići, ni financijski nisu baš najbolje stajali. Onda su onu ostali napustili bord koji tone, a taj brod je počeo ploviti. Klub je prodisao punim plućima, prezimio u Europi, igrači su proigrali, u konačnici se napunila blagajna nastupima u Europskoj ligi. I sad kad je u klubu sve u redu ljudi u klubu vraćaju nepravomoćnog kriminalca i traže zaštitu od kriminalaca. Želi mu se dati novi pokušaj da ponovno radi iste stvari. Ovo je neprimjereno, ovo je potez kojim se želi zgaditi svim dinamovcima i svim ljudima koji su se vratili na stadion i koji su proživjeli neke lijepe trenutke. Nastavlja se s kriminalnim radnjama, to je sigurno”, govori nam Juraj Čošić o, prema udruzi “Dinamo – to smo mi”, pozadini Zoranovog povratka.

‘Zoran Mamić opet je došao u Dinamo da valjda još malo ukrade i ponovno ljudima zgadi taj čitav klub’

“Igrači sad nešto vrijede, zaradila se lova od Uefe, 2018. godina završila je za klub u plusu, za razliku od 2017… I sad je Zoran Mamić opet došao u Dinamo da valjda još malo ukrade i ponovno ljudima zgadi taj čitav klub. Mi se nadamo da će vrlo brzo biti pravomoćna njegova presuda, pa će oni svi put Remetinca… Sve će to biti velika sramota, zato što će sportski direktor Dinama s te funkcije otići u zatvor. Očekujemo i da će vrlo brzo izručiti Zdravka Mamića u Hrvatsku i BiH”, zaključio je Juraj Čošić.