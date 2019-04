POTRESNO SVJEDOČANSTVO LEGENDE: ‘Bio sam u komi i lice mi je bilo paralizirano. Skoro sam umro’

‘Bio sam jako uplašen jer nisam mogao jesti i držati oči otvorenim’

Legenda češkog nogometa Karel Poborsky dala je potresni intervju za ugledni britanski Guardian u kojem je progovorio o svojim ozbiljnim problemima za zdravljem.

“Da sam dan kasnije stigao u bolnicu, ovaj razgovor se nikada ne bi dogodio”, stoji izjava na početku intervjua Poborskog, koji je u ljeto 2016. godine dobio infekciju.

Došao u bolnicu kako bi otkrio uzrok infekcije

“Došao sam u bolnicu kako bih otkrio uzrok infekcije, a onda su me odmah stavili u izazvanu komu. Kad su me probudili pitali su me kako se zovem, a svi mišići na mom licu su u potpunosti bili paralizirani. Ispostavilo se da je to bila infekcija na mozgu. Proveo sam tri tjedna u karanteni pod snažnim antibioticima. Bio sam jako uplašen jer nisam mogao jesti i držati oči otvorenim jer sam posebno bio osjetljiv na svjetlo po danu”, prisjeća se bivši igrač Češke Budejovice, Viktorije Plzen, Slavije Prag, Manchester Uniteda, Benfice, Lazija i Sparte Prag…

Još uvijek ne zan kako se razbolio

Karel Poborsky još uvijek ne zna kako se razbolio. Jedna je teorija da ga je krpelj zarazio, ali najvažnije da je sada živ i zdrav. Autor intervjua ističe kako sad “niti malo ne izgleda na mršanog čovjeka koji je prije tri godine umalo izgubio život.

“Ni dan danas posve nisu jasni uzroci bolesti. Jedna od najbližih teorija je bakterija koja je bila u mojoj bradi, odakle se proširila na mozak”, ispričao je Karel Poborsky. Osvrnuo se i na svoj dolazak u Manchester United kod Alexa Fergusona 1996. godine:

“Sir Alex Ferguson je došao u hotel u Prestonu da me posjeti neposredno prije finala i pitao me želim li se preseliti u Manchester United i odgovorio da. Čim je čuo moj odgovor, otišao je. Mjesec dana kasnije ja igram u Manchesteru. Morate shvatiti da dolazim iz malog grada od 4000 ljudi. Odrastajući u Čehoslovačkoj pod komunizmom, nitko nije smio službeno učiti engleski ili njemački, ili bilo što drugo. Tako da nisam imao nikakvih jezičnih vještina, ništa”, kazao je Karel Poborsky.