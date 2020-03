POTRESNE IZJAVE BiH NOGOMETAŠA MILANA: Begović zarobljen u karanteni – ‘Noćna mora. Toliko mrtvih i zaraženih’

Među “zarobljenima” u apeninskoj karanteni nalazi se i Asmir Begović, rezervni vratar Milana

U Italiji je kaos. Koronavirus je zarazio gotovo 25 tisuća ljudi, gotovo dvije tisuće ih je umrlo, a život na Apeninima je u potpunosti stao. Ne smije se na ulice, dućani ne rade, ljudi ne smiju iz kuća, a isto tako stao je i sport i to u potpunosti.

Talijansko prvenstvo vjerojatno neće krenuti sve do svibnja, a do tada svi se nadaju da će se situacija barem malo poboljšati. Među “zarobljenima” u apeninskoj karanteni nalazi se i Asmir Begović, rezervni vratar Milana, a on je za Daily Mirror otkrio kakvo je stanje.

“Sve je zaustavljeno, ulice su puste i jedino što je otvoreno su dućani. Odete kupiti nešto hrane i odmah se vratite kući. Ovo je ludo. Ovo je veliki grad, a meni sve izgleda poput filma. Svugdje oko mene kao da su filmske scene. Nikad nisam vidio nešto slično. Nisam siguran razumiju li ljudi koliko je ovdje loša situacija. Italija je jako pogođena. Ne znam koji je razlog zašto se ovo ovako smrtonosno širi Italijom, ali je uznemirujuće. Toliko mrtvih i zaraženih”, rekao je Begović.

Noćna mora

Epidemija je zahvatila i nogometaše, njih čak sedmorica imaju koronavirus i svi dolaze iz Sampdorije, virus je pobrao i igrač Juventusa Daniele Rugani, napadač Fiorentine Dušan Vlahović…

“Gledate druge klubove, vidite zaražene igrače… Noćna mora. Možemo se samo nadati da će sve ovo proći. Sve se tako brzo odigralo – prvo smo normalno igrali pa bez publike, a onda je sve otkazano. Sada samo možemo čekati povratak utakmicama. Ne treniramo. Pričalo se da ćemo na treninge 23. ožujka, ali ne vjerujem. Čudno je bez treninga”, rekao je Begović.