POTRESNA PRIČA O MODRIĆU: Britanci detaljno i emotivno opisuju tragediju i uspon ‘svemoćnog Luke’

Britanski tabloid The Sun donosi veliku, potresnu i nadahnjujuću priču o Luki Modriću

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na krovu je svijeta nakon osvajanja Zlatne lopte France Footballa i nema svjetskog medija koji ne piše o njemu. Tako je najtiražniji britanski tabloid The Sun donio veliku priču o “svemoćnom Modriću” pod nazivom: ‘Osvajač Zlatne lopte Luka Modrić: Izbjeglica čiji je djed ubijen kad je dječak imao šest godina, a koji je na kraju postao megazvijezda’.

SVI UŽASI KOJE JE PROŽIVIO NISU GA SLOMILI: Priča o Modriću nije bajka, ali je njen vrhunac upravo postao bajkovit

Tako Britanci pišu:

“Modriću, čovjeku koji je dobio najviše glasova u izboru France Footballa, svijet se okrenuo naglavačke kada su njegova djeda ubili četnici i bio je prisiljen živjeti kao izbjeglica u razorenoj domovini.

Razoreno djetinjstvo

Kada je zvijezdi Hrvatske i Real Madrida bilo samo šest godina, srpski su militanti ubili njegova voljenog djeda. Cijela je obitelj Modrić nakon toga živjela u izbjeglištvu.

No, unatoč svim teškoćama, to nije zaustavilo ambicioznog dječaka da postane jedan od najboljih igrača na planetu i u dobi od 33 godine globalna superzvijezda. U ponedjeljak navečer proglašen je najboljim igračem svijeta, prekinuvši tako desetljeće vladanja Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

‘Paravojne srpske postrojbe izazvale užas među hrvatskim obiteljima’

Dana 8. prosinca 1991. godine, tijekom hrvatskog rata za neovisnost, paravojne srpske postrojbe ušle su u selo Modrići, u zadarskom zaleđu, i izazvale užas među hrvatskim obiteljima koje nisu pobjegle iz sela.

Jedan od onih koji su uhvaćeni bio je Luka Modrić stariji, koji je hodao puteljkom dok je vodio blago na ispašu. Naišao je na skupinu Srba koji su ga brutalno pogubili zajedno s još petero mještana. Ideja je bila poslati poruku ostalim Hrvatima u selu Modrići da moraju otići sa svojih ognjišta, a nakon toga su opljačkali njihovu kuću”, piše autor teksta Jon Boon i tako vrlo detaljno opisuje Lukino teško djetinjstvo, kao i ono što se dogodilo u selu Modrići.

U tekstu se mogu vidjeti Lukine fotografije kad je bio dječak, kad je tek počeo igrati nogomet, kao i njegovu preregistraciju HNS-u za Zadarkomerc iz 2000. godine, znači kad je imao 15 godina.

‘Priča o putu do uspjeha koja svjedoči o predanosti i odlučnosti’

Nadalje, opisuje se što se sve dogodilo nakon progona, kakvu je muku i tugu proživljavao Luka zajedno sa svojom obitelji zbog velikosrpske agresije. I to prilično detaljno…

“Nakon djedove smrti, njegovi su roditelji bili prisiljeni napustiti svoj dom i smjestili su se u prognanički hotel Iz u Zadru. To je nadahnjujuća priča o putu do uspjeha koja svjedoči o predanosti i odlučnosti četverostrukog pobjednika Lige prvaka u svjetlu strašne tragedije.

Modrić rijetko govori o teškim trenucima svog života, ali kada je 2008. potpisao za Tottenham, kratko se osvrnuo na trenutke koji su ga potresli, ali i izgradili kao osobu, kao čovjeka spremnog na velike stvari. ‘Kad sam imao šest godina, bilo mi je teško, to su bila teška vremena za sve nas. Sjećam se toga u magli, ali, ruku na srce, to nije nešto što uopće i želiš pamtiti. Živjeli smo u hotelu niz godina dok smo se financijski borili u životu, dok smo preživljavali, ali ja sam uvijek volio samo nogomet.

‘Rat me učvrstio na kraju svega’

Sjećam se da su moji prvi jastučići imali Ronaldovu sliku i volio sam ih. Rat me učvrstio na kraju svega, bilo je to vrlo teško vrijeme za mene i moju obitelj. Ne želim to vući sa sobom zauvijek, ali ne želim to ni zaboraviti’, opisuje Luka teške trenutke svog života.

Bez električne energije i vode, zvukovi granata, bombi i metaka njemu i njegovoj sestri Jasmini postali su svakodnevica, da ne spominjemo da su morali izbjegavati minska polja, koja su bila potencijalna opasnost u Hrvatskoj u to vrijeme na gotovo svakom koraku. No, sve to nije spriječilo dječaka da nastavi udarati malu, improviziranu loptu na parkingu preko puta hotela, maštajući pritom kako će jednog dana napustiti ratno područje i rat ostaviti iza sebe, uživati u djetinjstvu i nogometu”, ističe novinar The Suna koji se u tekstu pita:

‘Je li to izvor njegove mentalne snage?’

“Je li to izvor njegove mentalne snage koja ga je služila i koja ga služi tijekom njegove karijere? Ne zaboravimo da govorimo o čovjeku koji je promašio odlučujući penal protiv Danske za vrijeme regularnog dijela susreta, ali skupio je hrabrost, uzeo odgovornost u svoje ruke i zabio u raspucavanju s bijele točke na SP-u prošlog ljeta. Također je pucao penal protiv Rusije u raspucavanju s bijele točke u četvrtfinalu turnira”.

Hajduk ga proglasio neperspektivnim i slabašnim za nogometaša

Opisuje se kako je bio i na probi u Hajduku, nakon koje je, pak, završio na probi u Dinamu, a ostalo je – povijest! Spominje se i njegov privatni život, supruga Vanja, djeca, te kako mu je Ćorluka najbolji prijatelj i vjenčani kum. Tekst završava riječima njegova oca Stipe Modrića sa dodjele Zlatne lopte, u najavi u obliku iznenađenja France Footballa, uglednog medija koji mu je posebno za ovu prigodu priredio.