Zidane želi da dvojka bude njegov sin Lucas

Trener Reala iz Madrida Zinedine Zidane želi da njegov sin Lucas bude vratarska dvojka u prvoj momčadi slijedeće sezone, javlja poznata madridska Marca na svojoj naslovnici tiskovine u utorak ujutro, inače Realovo “glasilo”. Pozicija vratara u Realu jedna je od glavnih tema u madridskom klubu još otkako je u prosincu 2012. godine Jose Mourinho na klupu stavio klupsku legendu Ikera Casillasa.

ZAR JE STVARNO MOGUĆE DA ĆE I NJEGA POTJERATI IZ KLUBA? Očekuje nas ludo ljeto u Madridu

Navas postao višak

Julien Lopetegui je u ovoj sezoni na izmaklu minutažu dijelio između Curtouisa i Navasa, a dolaskom Solarija, a potom i Zidanea, odlučeno je i potvrđeno kako će Thibaut Courtois biti broj jedan, a kako će Keylor Navas na listu za prodaju igrača. Belgijac je na Santiago Bernabeu stigao prošlog ljeta i pridružio se 32-godišnjem Navasu i mladom vrataru Andriju Lunjinu.

Julen Lopetegui je Courtouisa uglavnom koristio u La Ligi, dok je Navas branio u Ligi prvaka. Nakon što je Santiago Solari zamijenio Lopeteguija, Navas je u potpunosti pao u drugi plan, Courtouis je postao nepokolebljiva jedinica, a Navasu su šanse davane u kupu Kralja. Sad je Kostarikanac u situaciji da će morati potražiti novi klub nadolazećeg ljeta, kako mu je i poručeno od strane Zidanea.

Andrij Lunin bi trebao biti dvojka, ali…

Klupski direktori Jose Sanchez i Juni Calafat kako žele da Curtouis bude broj jedan, a 20-godišnji Ukrajinac Andrij Lunin vratar broj dva. No, to se ne sviđa Zidaneu koji smatra da je to mjesto zaslužio njegov sin Luca.

“Francuz vjeruje da ne postoji velika razlika između njegovog sina Luce i Lunina koji se nije proslavio na posudbi u Leganesu”, piše Marca i u svojem tekstu ističe:

“Sada je jasno da bi Zidane radije imao Luku Zidanea kao drugog golmana nego Lunina. Lunin nije uspio osvojiti startno mjesto na golu u Leganesu i odigrao je samo šest utakmica za momčad Mauricia Pellegrinija. Luca je u drugoj momčadi Real Madrida debitirao posljednjeg dana prošle sezone protiv Villarreala na ‘Estadio de la Ceramica’. Postao je treći izbor od kada je Kiko Casilla otišao u Leeds United, a njegov otac odabrao ga je da igra protiv Huesce na Santiago Bernabeu u ožujku. Klub ima i druge ideje. Izbor vratara za iduću sezonu, tako, nije dobro prošao s upravom Reala koja vjeruje da bi Lunin trebao ispuniti tu ulogu.

“Oni koji me poznaju znaju da je Luka ovdje po vlastitoj zaslugi”, bio je Zidaneov odgovor na ljude koji sumnjaju u Lučeve sposobnosti u travnju ove godine.