POTRESI U LIVERPOOLU UOČI VEČERAŠNJE UTAKMICE GODINE ZA NJIH U LIGI PRVAKA: Mohamed Salah zatražio odlazak iz kluba

‘Real bi se mogao uključiti u utrku za Salaha’

Potresi u Liverpoolu uoči utakmice godine u Ligi prvaka za njih u Lisabonu protiv Porta, večeras od 21.00. Prema pisanju španjolskog AS-a, Mohamed Salah zatražio je odlazak iz Liverpoola nadolazećeg ljeta nakon “žestoke rasprave s menadžerom Jürgenom Kloppom i trzavica koje njih dvoje imaju već neko vrijeme”, potvrdili su engleski izvori španjolskim novinarima. Nije poznato o čemu su točno njih dvojica razgovarala…

LIVERPOOL – CHELSEA 2-0: Salahova golčina vratila Redse na prvo mjesto lige

Nezdovoljstvo je prevladalo

Egipćanin je navodno toliko nezadovoljan u Liverpoolu da je razmišljao da ga se odmah stavi na transfer listu, ali čelnici kluba odgovorili su ga od toga i obećali mu da će ga prodati na kraju sezone, ako bude interes za njega, odnosno ako ponuda bude dobra.

To je natjeralo AS na priču o mogućem interesu Real Madrida. Iako Zidaneu njegovo dovođenje nije prioritet, Kraljevski klub je u prošlosti iskazao interes za kupnju egipatskog napadača.

“Real ga je htio dovesti prošle sezone, ali nije uspio u toj namjeri. Ipak, ako je cijena prava i ponuda ozbiljna, Real bi se opet mogao uključiti u utrku za Salaha”, navode Španjolci. U tekstu se, nadalje, ističe:

Novi scenarij koji odgovara europskim velikanima

“Suočeni s ovim novim scenarijem otvara mogućnost da veliki europski klubovi mogu u utrku za ovog genijalnog napadača. Real je pokazao zanimanje za Egipćanina još prošle sezone, ali ga na kraju nije mogao potpisati. No, sad bi mogli. Ako do toga i dođe, Salah će dijeliti svlačionicu sa Sergijom Ramosom, igračem s kojim je imao duel u kojem je Egipćanin ozlijedio rame, zbog čega je morao napustiti teren u finalu Lige prvaka, a dovelo ga je to i u opasnost da ne nastupi na SP-u.

Salah nije na razini od prošle godine, ali i dalje trpa

Salah nije na razini iz prošle sezone kada je bio drugi strijelac u utrci za Zlatnu kopačku zabivši 44 gola u 52 utakmice. Ove je sezone na 22 gola u 45 susreta, što je isto tako učinak vrijedan hvale i pljeska.

Vrijedi spomenuti kako večeras Liverpool brani prednost od 2-0 s Anfielda, apsolutni su favoriti u uzvratu za prolaz u polufinale Lige prvaka. Također, Redsi vode žestoku borbu za naslov u Premier ligi s Manchester Cityjem Pepa Guardiole. Imaju dva boda više od konkurenata, ali i utakmicu manje. Zadnji put su osvojili Premiership u sezoni 1989./90.