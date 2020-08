LIONEL MESSI ODLAZI IZ BARCELONE? Potresi u Kataloniji, Argentinac zatražio momentalni odlazak; Spominje se i njegov novi klub

Potresi u Barceloni kakvi se ne pamte. Gotovo svi ugledniji svjetski mediji javljaju kako je najbolji nogometaš svijeta Lionel Mesi zatražio od čelnika Barcelone da hitno napusti klub.

POTRESI U BARCELONI: Messi poludio, lupio šakom od stol i dao nezapamćeni ultimatum; ‘Dosta mi je, otići ću ako ne napravite jedno…’

Svi se vode informacijom koja je osvanula na Twitteru od poznatog i dobro upućenog insajdera Marcela Bechlera koji prati Barcelonu.

BREAKING: Lionel Messi has told Barcelona that he wants to leave the club this summer, according to @marcelobechler. 😳 pic.twitter.com/EDEw6a0gjo

