POTRESI U BARCELONI: Messi poludio, lupio šakom od stol i dao nezapamćeni ultimatum; ‘Dosta mi je, otići ću ako ne napravite jedno…’

Epska blamaža Barcelone sinoć u četvrtfinalnoj utakmici na stadionu Svjetla u Lisabonu protiv Bayerna iz Munchena izazvala je potrese na Camp Nou. El Partidazo de COPE javlja kako je najbolji ngometaš svijeta Messi jako razočaran i bijesan nakon ispadanja Barce i osam komada u njihovoj mreži (8:2).

VLAOVIĆ I CVITANOVIĆ ANALIZIRAJU ZA NET.HR: Stadion Svjetlosti za Barcu je bio stadion pomračenja, jer upoznali su totalni nogomet – budućnosti

Navodno Argentinac razmišlja o odlasku iz Barcelone. Ako ne ode ovog ljeta, vjerojatno će sljedećeg, tvrde Španjolci. “Lionel Messi upozorio je čelnike Barcelone da je spreman napustiti klub ako se ne naprave ozbiljne promjene i na taj način dao klubu ultimatum. Među navodima je navodno loše skautiranje i dovođenje igrača u momčad u posljednjih pet godina.

According to Cadena COPE, Lionel Messi has warned the Barcelona hierachy that he is prepared to leave the club if some serious changes are not made. Among the reasons are reportedly the club’s poor recruitment over the past five years. 🔴🔵 #TransferTalk #TransferNews #LaLiga pic.twitter.com/BKwLWPsA4y

— Relay Fútbol (@RelayFutbol) August 15, 2020