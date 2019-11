POTRESENI NOVI VATRENI OTKRIO DRAMATIČAN TRENUTAK NA UTAKMICI: Posebno ga zasmetala jedna stvar; ‘Sramota, zaslužili smo da nas se više cijeni’

Novi hrvatski nogometni reprezentativni branič Dino Perić (25) negdje iza ponoći izašao je pred okupljene novinare

Nije im bilo lako. Neki su i pokrivali glavu dresom prilikom hodanja pred svlačionicom. Tek negdje oko pola dvanaest prvi su izašli pred novinare u mix zoni podno maksimirskog juga. Htjeli su samo proći i otići svojim kućama. Nije im bilo do ničeg. Tuga je vladala maksimirskim hodnicima, tuga i nevjerica. A trebalo je odgovoriti na sva pitanja znatiželjnih medija. Jedan od najtužnijih bio je novi reprezentativni branič Dino Perić.

TUGA JE SINOĆ NA MAKSIMIRU BILA VELIKA: Dugo će se još pričati o ovome; ‘Mogli su nama svirati koji penal, definitivno…’

BJELICA U ŽESTOKOJ RASPRAVI S ‘OKOM SOKOLOVIM’: Strahonja tvrdio da je bio penal, trener Dinama: ‘Ma to je obično s*anje’

Dinamo je hrabro ‘poginuo’

Dinamo jučer protiv Šahtara nije razočarao zalaganjem, požrtvovnošću, trkom. Iako, ovaj remi boli poput poraza. No, to je odrastanje kad igraš s velikim dečkima, trenutak koji boli ali koji će ti kasnije dati ploda. Sjetimo se samo svih nesreća i pehova koje su Vatreni imali, sjetimo se Turske koja je izgradila karakter.

I njihov se gradi, samo što to ponekad – boli.

“Ne znam ovo mi je najteži trenutak u životu. Baš sam utučen i baš mi je teško, kako meni tako i svima. Nema krivca, iskreno, ne krivim niti suce, krivim isključivo nas kao momčad. Imati 3:1 u 92. minuti, prosut to, baš moraš biti”, kazao je okupljenim novinarima iskreni i utučeni Dino Perić koga smo upitali što se dogodilo u posljednjim minutama susreta da su uspjeli dobiti dva gola? To možete vidjeti u priloženom videu od 35.00…

‘Plačeš od sreće u 92. minuti što vodiš, poslije tri minute plačeš od tuge’

“Pad koncetracije, jedan centaršut… Da smo stali svih deset u 16 metara pa nek zabiju ako baš mogu, mislim… Tko bi tako nešto i očekivao. Plačeš od sreće u 92. minuti što vodiš, poslije tri minute plačeš od tuge što si dobio dva gola. Prepreteško je sve to. Ali ništa, treba se izvući, dići, idemo dalje. Ima još dvije utakmice u skupini, kako god znamo, evo već za tri dana je i nova utakmica. Bit će neprospavanih noći, ali sad se treba pokazati tko je pravi”, izjavio je potreseni Dino za kojeg je ovo sve bilo pravo emotivno pražnjenje…

“Mislim da ova momčad baš to nije zaslužila, da nam se takvo što dogodi”, istaknuo je Dino i onda se osvrnuo na pisanje pojedinog medija uoči utakmice. Prema njegovom viđenju, odnosno kako smo to mi shvatili, Petar Stojanović nije trebao dobiti toliku porciju kritika uoči tako važne utakmice…

O pisanju medija

“Evo, što pišu po novinama o Stojanoviću dan prije utakmice. Mislim, tko je to pisao stvarno… Dečka može biti sramota. Umjesto da se svi borimo zajedno, mala smo država, Dinamo je tu gdje je, 4 boda u tri utakmice, na pragu sedam bodova i onda tako nešto. Po meni je to sramota. Ovi dečki su stvarno zaslužili da ih se više cijeni. Netko može odigrati bolju, netko lošiju utakmicu ali nema veze, tu smo gdje jesmo, svi zajedno. Mislim da je to najvažnije. Ginuli smo jedan za drugog. Evo, Ademi ulazi i kaže mi da ne zna gdje je od tableta i injekcija, ‘molim te pomozi’, govori što možeš. Ok, netko bude lošiji, netko bolji… I na kraju imaš tih 3:1, a na krtaju završi 3:3. Ne znam, ostao sam 20 minuta na terenu. Bit će stvarno teško. Treba sada dva, tri dana doći sebi. Šef je tu i on taj koji će nas podići”, otvoreno je kazao Dino Perić koga smo zamolili da nam malo bolje pojasnio ovaj dio o pisanju medija koji ga je zasmetao…

‘Umorni smo svi, dajemo sve od sebe’

“Ne mogu se sjetiti točno koji je tekst bi u pitanju, ali bušenje nekog igrača dan prije utakmice, ovako velike utakmice, ovakve ekipe koja je napravila iskorak i prošle sezone i sad u ovoj. Da se nekog kritizira u takvoj situaciji.. Po meni je Petar jedan od boljih igrača u ovoj polusezoni. Odigrao je možda dvadesetak minuta protiv Šahtara malo lošije ako, ali umorni smo svi, dajemo sve od sebe. To je ono što je najbitnije. Pa što, mogu ja napraviti penal, može netko drugi, može Kevin… Ništa, idemo dalje. To je sastavni dio nogometa. Ali, nema potrebe za takvim stvarima”, zaključio je Dino Perić.

Nogometaši Dinama remizirali su sa Šahtarom pred nešto više od 28 000 navijača na Maksimiru 3:3, nakon što su u samoj sudačkoj nadoknadi imali sigurno vodstvo od 3:1, “europsko proljeće” i prag osmine finala Lige prvaka u svojim rukama. No, tada se dogodilo nešto o čemu će se još danima pričati. Više o tome možete pročitati – OVDJE.