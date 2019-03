POTRES NA OLD TRAFFORDU ZBOG ISPADANJA IZ FA CUPA: Solskjaerova trenerska magija polako jenjava

Pep Guardiola i City su prošli u polufinale, ali njihov gradski rival to nije uspio

Nakon Manchester Cityja i Watforda plasman u polufinale engleskog FA kupa izborio je Wolverhampton koji je na stadionu Molineux pobijedio Manchester United sa 2-0. Wanderersi su pobjedu izborili golovima Raula Jimeneza u 70. minuti i Dioga Jote šest minuta kasnije. Poraz Uniteda ublažio je Marcus Rashford u četvrtoj minuti nadoknade.

Wolverhampton je ovom pobjedom izborio svoje prvo polufinale nakon 1998. godine. U ranije odigranim susretima plasman u polufinale izborili su Manchester City, te Watford.

Manchester City je izborio polufinale nakon što je na gostovanju pobijedio drugoligaša Swansea City sa 3-2 postigavši tri gola u posljednjih 20 minuta. Međutim, iza utakmice su ostali veliki repovi jer su gosti drugi gol postigli iz sumnjivo dosuđenog kaznog udarca, a treći iz očitog zaleđa.

Domaćin je poveo u 20. minuti golom Matta Grimesa iz jedanaesterca. Kazneni udarac je izborio Connor Roberts prevarivši Fabiana Delpha koji je zakasnio s reakcijom i oborio domaćeg veznjaka. Samo devet minuta kasnije ‘labudovi’ su izveli fantastičnu kontru koju je sjajnim golom realizirao Bersant Celina, inače igrač Cityja na posudbi u redovima velškog kluba. Aktualni engleski prvak je u prvom dijelu imao četiri sjajne prilike, no Šveđanin Kristoffer Nordfeldt je branio fantastično.

Watford sedmi puta u povijesti u polufinalu

City se vratio u život u 69. minuti kada je Bernardo Silva iskoristio pogrešku domaće obrane zabivši za 2-1. Devet minuta kasnije gosti su izjednačili iz dvojbeno dosuđenog kaznenog udarca. Jedanaesterac je izveo Sergio Aguero pogodivši vratnicu, no lopta se odbila u švedskog vratara završivši u mreži.

Samo tri minute kasnije Šveđanin je u razmaku od svega nekoliko sekundi dva puta sjajno reagirao. Prvo je Sterlingov udarca skrenuo u vratnicu, a potom obranio Agueru koji je natrčao na odbijanac. U 87. minuti niti sjajni Šveđanin ništa nije mogao. Bernardo Silva je ubacio, a Aguero zabio za 3-2, ali iz zaleđa.

U ranije odigranom susretu Watford je pobijedio Crystal Palace sa 2-1. Domaćin je poveo u 27. minuti golom Etieena Capouea, izjednačio je Mitchy Batshuayi u 62. minuti, a pobjedu domaćinu donio je Andre Gray u 79. minuti.

Watford se sedmi put u povijesti plasirao u polufinale FA kupa, no samo je jednom stigao do finala, 1984. pod vodstvom Grahama Taylora. No, u finalu je izgubio od Evertona sa 0-2. Posljednji četvrtfinalni par je u nedjelju kada se sastaju Millwall i Brighton & Hove Albion.