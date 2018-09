POTPUNO ISKRENI MESSI O TAJNAMA BARCELONE: Argentinac otkrio zašto voli igrati sa Suarezom i bio brutalno samokritičan

Lionel Messi u detaljnom i iskrenom intervjuu sa katalonskim novinarom

Lionel Messi je furiozno krenuo u novu sezonu u španjolskoj Primeri. U prva tri kola, u kojoj je njegova Barcelona ostvarila tri pobjede, postigao je četiri pogotka i tome dodao tri asistencije, a posebno je bio impresivan u posljednjem kolu protiv Huesce.

Nakon utakmice, Argentinac je sjeo i detaljno popričao sa katalonskim novinarom Ricardom Torquemadom.

“Pokušavam pratiti nogomet koliko god mogu. Fokusiram se na našu ligu [španjolska Primera], ali pokušavam pratiti i nogomet u Argentini iako su utakmice kasno navečer”, rekao je Messi na pitanje prati li nogomet kada ne igra.

Na pitanje o tome kako se promijenio kao igrač tijekom karijere:

“Mislim da je to normalan proces. Debitirao sam sa 17. Tada sam igrao na drugačijoj poziciji, na drugačiji način, a kako su prolazile godine tako se mijenjao i moj stil igre, moja pozicija, način na koji se pomičem na terenu. Sve to, zajedno sa mojim suigračima, mi je pomoglo da se razvijem kao igrač”, rekao je kapetan Barcelone.

O aspektu igre za koji najviše misli da je popravio:

“U posljednjih par godina sam poradio na odigravanju finalnog dodavanja, asistiranju. Neki od tih dodavanja su pretvoreni u pogotke, neki nisu, ali mislim da sam se u tom aspektu dosta popravio. Ali volio bih poraditi na jedanaestercima, mislim da bih mogao biti bolji u tom pogledu”.

O tome kako je lani igrao bliže Luisu Suarezu kao drugi napadač u rasporedu 4-4-2 i o tome što se promijenilo ove godine, kada igra kao ‘lažno’ desno krilo u klasičnijem 4-3-3:

“Da, više mi se sviđa ova pozicija koju igram sada, budući da, kao što sam rekao nekoliko puta, momčadi koncentriraju puno obrambenih igrača u sredini pa mi je lakše primiti loptu na krilu i onda ulaziti u sredinu.

U sredini je teže primati loptu, imaš manje vremena i prostora. Na krilu mi pomaže i desni bek, Sergi [Roberto] ili Nelson [Semedo] koji rade višak i zbunjuju protivničke obrambene igrače, što nam daje prednost”, rekao je Messi.

Lionel Messi heatmap vs. Huesca (8:2) Forward or midfielder? 🤔 pic.twitter.com/xriq1VIodx — IM10 (@Messilya) September 2, 2018

O debati oko posebnog stila nogometa kojeg Barcelona igra i odmicanjima od istog u posljednjih par godina.

“Da, malo smo se maknuli od svog starog stila. Stvar je utome što smo se toliko naviknuli na onu poznatu veznu liniju Busquets–Xavi–Iniesta i konstantan posjed lopte. Xavija i Inieste više nema, mi imamo odlične igrače, ali oni su unikatni i činili su našu igru predivnom i posebnom. Ali mislim da se generalna ideja i stil nisu drastično promijenili”, rekao je Messi.

‘Suarez nam uvijek daje opciju više’

O tome što Luis Suarez donosi Barceloni i kakav je njihov odnos na terenu:

“On jako puno pridonosi – meni i momčadi. Znam da se on konstantno kreće, da stvara prostor za protok lopte, da napastvuje protivničku obranu, da se spušta dublje da primi loptu. On nam uvijek daje opciju više, ili radi utrčavanja koja otvaraju prostor drugom suigraču.

Kada nemamo loptu, on je prvi koji radi presing na protivnika, a onda ga i ostali prate. Zbilja nam daje puno i meni osobno puno pomaže to što igra kao klasična “devetka” – budući da sam se ja onda mogao vratiti na poziciju “lažnog” krila, a tamo najviše volim igrati”, dodao je Messi.

‘Jordi je magičan’

O posebnoj poveznici koju ima sa Jordijem Albom:

“Iskreno, ne znam kada i kako smo stvorili tu vezu koju imamo, ali imati Jordija [Albu] je zbilja magično za mene. Znam da čak i bez gledanja mogu odigrati dodavanje i on će biti tamo zato što me poznaje savršeno i zna kada ću odigrati dodavanje makar ga ne gledam niti mu to signaliziram.

A onda tome još dodate njegovu kontrolu lopte, sjajno donošenje odluka, a to nisu jednostavne stvari za naučiti”, rekao je Barcelonin broj 10.

‘Ruku na srce, ne volim proučavati protivnike’

O tome kako se priprema za utakmice:

“Ruku na srce, ne volim proučavati protivnike prije utakmice. Većinu, ako ne i sve, poznajem budući da sam ih puno puta vidio kako igraju i znam što mogu očekivati od njih. Ali preferiram to otkriti tijekom samih utakmice. Možete imati sve analizirano prije utakmice, a onda vas protivnik iznenadi i napravi nešto na što niste pripremljeni”, zaključio je najbolji igrač svijeta.